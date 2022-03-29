«ذا ناشيونال» تشيد بمعارض «أهلا رمضان»: تخفيف على المواطنين من أعباء الأسعار

أشادت صحيفة" ذا ناشيونال" بمعارض "أهلاً رمضان" وقالت إنها تخفف من أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين في مصر.

وقالت الصحيفة: تواصل مصر وإنشاء أسواقًا متعددة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة لحماية ت المصريين من تداعيات الحرب الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية، حيث أنشأت الحكومة مصر مئات المنافذ المؤقتة لبيع المواد الغذائية، بما في ذلك المنافذ المخصصة لشهر رمضان بأسعار مخفضة، وهو أحدث إجراء اتخذته الحكومة لتخفيف تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية على 102 مليون شخص في البلاد.

وتقدم منافذ "أهلاً رمضان" خصومات تصل إلى 30 في المائة حيث تقدم هذه المعارض والمنافذ مجموعة من المواد الغذائية الأساسية ، بما في ذلك المعكرونة وزيت الطهي، بالإضافة إلى المواد الغذائية الشهيرة الاستخدام في رمضان مثل المكسرات والزبيب والفواكه المجففة والزيتون المخلل.

ويتم تنظيم المنافذ من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وستظل مفتوحة حتى 1 أبريل.

وقال محمود فرج، المتسوق في أحد منافذ البيعك "الأسعار مرتفعة بالفعل في مصر والوضع صعب علينا.ز لقد استنفدنا من ارتفاع الأسعار".

كما يقدم الجيش عدة ملايين من عبوات المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر الصيام ، الذي يبدأ في الأسبوع الأول من أبريل.

وأضافت الصحيفة: أن مصر تعمل على تأمين احتياجاتها من القمح؛ لاسيما مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتتطلع الحكومة إلى شراء حوالي ستة ملايين طن من المزارعين المحليين.

وفي محاولة للسيطرة على الأسعار من خلال زيادة العرض ، أعلنت مصر هذا الشهر عن حظر لمدة ثلاثة أشهر على صادرات المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح.

وتابعت الصحيفة: "لقد فرضت الحكومة أيضا ضوابط على أسعار الخبز، وهو عنصر أساسي في وجبات المصريين الغذائية المختلفة".