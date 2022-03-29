الإيجابيات والسلبيات عند تناول سمك البلطى.. خبراء تغذية يجيبون

البلطي هو أحد أسماك المياه العذبة موطنه أفريقيا والشرق الأوسط، نظرًا لأنها مناسبة جدًا للزراعة، فهي متاحة على نطاق واسع كغذاء في أجزاء كثيرة من العالم، كما أنه يعتبر السمك المفضل للكثير من المصريين.

ومع ذلك ، ربما تكون قد قرأت في مكان ما أن البلطي غير صحي، حيث يقول البعض أنه يجب عليك الابتعاد عن تناول البلطي، فهل البلطي جيد أم سيء بالنسبة لجسم الإنسان.

قدم خبراء التغذية بموقع " healthdigezt" الطبي، أن هناك بعض الإيجابيات والسلبيات عند تناول البلطي، يرصدها الأطباء في السطور التالية.

الإيجابيات:

يتميز سمك البلطي بنكهة خفيفة، وهو أمر جيد للأفراد الذين لا يحبون الطعم المميز للأسماك، علاوة على ذلك ، يعد الطهي باستخدام البلطي متعة بسبب سهولة تناوله ولحمه الأبيض.

كما يحتوي على كميات قليلة جدًا من الزئبق، حيث يحد الكثير من الناس من تناولهم للأسماك لتقليل استهلاكهم للزئبق، في حين أنه من الصحيح أن هناك كميات كبيرة من الزئبق في سمك أبو سيف وتونة البكورة وأنواع كبيرة أخرى من الأسماك ، فإن البلطي يحتوي عليه بكميات قليلة.

أكد الخبراء، أن الأسماك تحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية وهي دهون صحية ضرورية لصحة الدماغ، كما أنها عامل أساسي لنمو الأطفال.

أضاف خبراء التغذية، أن تناول سمك البلطي، لن يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، على عكس معظم مصادر البروتين الأخرى، فإن هذه السمكة لن تترك الشرايين مسدودة.

كما أن البلطي مفيد لأن هذه السمكة تزود جسمك بكميات جيدة من البروتين بدون الكثير من الدهون المشبعة ، فهي التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك المثالي أو الحفاظ عليه، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البلطي على 120 سعرًا حراريًا فقط لكل 4 أونصات.

السلبيات:

تتم تربية معظم أسماك البلطي في مزرعة للأسماك، وهذه الفكرة تثير استياء العديد من المستهلكين المهتمين بالبيئة بشكل خاص بسبب الممارسات الزراعية الخاطئة.

كما لا تحتوي الأسماك على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالمقارنة مع سمك السلمون لكل 3 أونصات ، ينتج 1500 مجم، فيما ينتج البلطي 135 مجم فقط لكل حصة.