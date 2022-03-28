الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«ستاندرد آند بورز جلوبال» تتوقع انكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022

ستاندرد اند بورز
ستاندرد اند بورز جلوبال

قلصت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022 بأكثر من 11 نقطة مئوية إلى انكماش قدره 8.5 بالمئة في حين خفضت توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقالت إن افتراضها الأساسي هو أن “الصراع سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من 2022”.

وأضافت أن التداعيات ستنحسر لكنها ستظل مستمرة في بقية العام وما بعده.

وقلصت ستاندرد اند بورز توقعاتها لروسيا إلى انكماش قدره 8.5 بالمئة من تقديراتها السابقة لنمو قدره 2.7 بالمئة. 

وخفضت تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.6 بالمئة وتركيا بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4 بالمئة.

بولندا وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال

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