«صحة أسيوط»: نجحنا في تطعيم 88,2% ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أن الفرق الطبية بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، قامت خلال اليوم الأول والثاني بتطعيم 88.2% من المستهدف تطعيمهم بالمحافظة.

أضاف وكيل صحة أسيوط بأن الحملة تستهدف تطعيم 781166 طفل من سن يوم حتي ٥ سنوات بمشاركة 2569 فرقة منها 2298 فرقة متحركة و271 فرقة ثابتة بمشاركة 8210 فرد من القوى البشرية المشاركة في الحملة وعدد الوحدات الصحية المشاركة 216 وحدة وتوابعها وعدد توابع القرى 546 قرية.

من جانبه، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة اعمال التطعيم بمركز صحي الوليدية بمدينة أسيوط.

يأتي هذا استمرار أعمال حملة شلل الأطفال بمحافظة أسيوط لليوم الثاني على التوالي ومحافظ الإقليم يتابع اعمال التطعيم بمركز صحي الوليدية وذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان و في إطار إستمرار الاستعدادات لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مارس ٢٠٢٢ والتي بدأت صباح امس واستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

قام الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بمتابعة فعاليات اليوم الثاني للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة أسيوط، وعمل الفرق الطبية المتحركة وذلك بعد متابعته للفرق المتحركة بمراكز ومدن اسيوط والفتح وأبنوب حيث تفقد أعمال الحملة بتلك المراكز وتم التأكد من إنتشار الفرق الطبية المتحركة بكافة المنازل، وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بها، ووضع العلامات الإرشادية علي المنازل، والعمل وفقاً للخرائط المحددة.