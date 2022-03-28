كورونا يضرب إسكتلندا بقوة ومخاوف من ظهور سلالات جديدة لأوميكرون

حذرت تقارير بريطانية من تصاعد إصابات فيروس كورونا في إسكتلندا بسبب هيمنة متغير جديد من الوباء يحمل رمز "Omicron BA2" وهو شديد القابلية للانتشار.

ووفقًا لأحدث البيانات من الحكومة الإسكتلندية، تم نقل 2360 شخصًا إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السلطات سجلت يوم الجمعة الماضي 2326 إصابة جديدة، وهو أعلى رقم سابق تم الإبلاغ عنه منذ بداية الوباء، وذلك وفق تقرير لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية اليوم الإثنين.

ومن بين الموجودين في المستشفى في إسكتلندا، 21 شخصًا حاليًا يقبعون في العناية المركزة بسبب كورونا، فيما سجلت إسكتلندا، اليوم الإثنين، 7429 حالة إصابة جديدة دون وفيات، فيما بلغ عدد القتلى 11320 وفاة منذ بداية الوباء.

وقدر مكتب الإحصاءات الوطنية في إسكتلندا "ONS" أن واحدًا من كل 11 شخصًا في اسكتلندا كان مصابًا بكورونا في الأسبوع المنتهي في 20 مارس الجاري.

ويوم الخميس، حذر وزير الصحة في الحكومة الإسكتلندية، من أن البيانات أظهرت أن الأعداد المتزايدة من مرضى كورونا في المستشفيات يمكن أن تستمر خلال الأسبوعين أو الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى هيمنة متحور "أوميكرون BA2" "Omicron BA2 شديد الانتشار والذي سبب هذا "الضغط غير المسبوق" على القطاعات الصحية.

كما حذر وزير الصحة، أمس الأحد، من فرض قيودًا جديدة يوم الأربعاء المقبل من قبل رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن، مشيرا إلى مستويات قياسية في المستشفيات المصابة بعدوى كورونا تسببت في ضغوط إضافية على الخدمة الصحية مما أثر على أقسام الحوادث والطوارئ.

وتشير التوقعات التي وضعها علماء الأوبئة إلى أن تغييرات الوباء يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع عدد المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19 في مستشفيات إسكتلندا إلى ما يقرب من 7000 بحلول 11 أبريل المقبل.

ويوجد الآن ما يقرب من 14000 سرير للحالات الحرجة في جميع أنحاء إسكتلندا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت الدكتورة هيلاري جونز من زيادة حالات كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة بسبب متغير أوميكرون إلى جانب ظهور متحورات أخرى.