ضمن مبادرة «PKU».. تكريم أمهات أطفال التمثيل الغذائي بقنا

كرّم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا 5 من أمهات أطفال التمثيل الغذائي، ضمن مبادرة أطفالنا مرضى التمثيل الغذائي "PKU"، التى تم إطلاقها بالتعاون بين محافظة قنا ومديريات "الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، لدمج ودعم أطفال التمثيل الغذائي وأسرهم في المجتمع بشكل أكبر.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد كمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعقيد محمد غنيم المستشار العسكرى بالمحافظة والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا والمشرفين على المبادرة وعدد من أسر الأمهات المكرمين.

هنأ المحافظ الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن بالغ سعادته لتكريم عدد من النماذج المضيئة من الأمهات العظيمات اللائى قمن برعاية أطفالهن من مرضى التمثيل الغذائى ومساعدتهم للعيش فى حياة طبيعية بلا أعراض تأخر أو تشنجات، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهن، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش ازهى عصورها الذهبية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تمثلت فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة عبر منحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة، والتي مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.



وأضاف "الداودي" أن محافظة قنا خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات والاستثمارات والمشروعات التى تم تنفيذها من خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمراكز "أبو تشت ، فرشوط ، دشنا ، الوقف ، قوص"، لافتا أن المحافظة أنهت استعدادها لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فى مركزىّ "قنا ونجع حمادى" مطلع يوليو المقبل . فضلا عن تنفيذ الكثير من المشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر, فى مجالات البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية .



وقال وكيل وزارة الصحة إن علاج هذه الحالات يكون من خلال نظام غذائى ولبن خاص مع التشخيص المبكر واتباع التعليمات، مما يساعد فى أن يعيش الطفل حياة طبيعية بلا أعراض تأخر أو تشنجات، حيث لا يتم تداول اللبن الخاص بهذه الحالات إلا من خلال وزارة الصحة، بجانب الرضاعة الطبيعية مع اللبن الصناعى، كما وجه الشكر لمحافظ قنا على دعمه الغير محدود للمستشفيات، وخاصة الرعاية الطبية المقدمة للأطفال وبصفة خاصة أطفال مرضى التمثيل الغذائي والأمراض الوراثية.

وفى كلمته أوضح وكيل مديرية التضامن أن محافظة قنا من أولى المحافظات التي أطلقت مبادرة «أطفال التمثيل الغذائي»، والتي تستهدف الأطفال في قنا وجنوب الصعيد من مرضى الـ"PKU" والتي كان من أهم أهدافها هو تأمين التحاليل اللازمة لتشخيص ومتابعة المصابين بهذا المرض، مع توفير الغذاء التكميلي الخاص بهم، بجانب تقديم الدعم المادي لأسر المرضى غير القادرين لتوفير الدعم النفسي والمعنوي لهم.



ومن جانبه قال وكيل وزارة التموين، إن أحلام مرضى التمثيل الغذائي بالمحافظة تحققت بتشغيل أول مخبز متخصص في الصعيد يحمي الأطفال من التأخر الذهني والبدني، والمقام بمركز الحكيم، والذى يوفر احتياجات مرضي الـPKU من محافظات "قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان" المسجلين بقاعدة بيانات مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الصحة، ويساهم فى توفير الوقت والجهد علي أهالي المرضي الباحثين عن خبز مخصص لأطفالهم.



وفى نهاية الاحتفال كرم محافظ قنا 5 من أمهات أطفال التمثيل الغذائى بالمحافظة، بمنحهن الدروع التذكارية وعدد من الهدايا الرمزية، وسط تواجد كبير من أسرهن، كما قام محافظ قنا بتسليم درع المبادرة لجامعة جنوب الوادى ومديريات «الصحة والتضامن والتموين»، بالإضافة إلى تكريم المشرفين على المبادرة، وهم الدكتورة كرستين عادل والدكتور محمد نصر الدين والدكتورة سلمى القاضى.

وفي نهاية الحفل تسلم محافظ قنا درع مقدم من الأكاديمية الأوروبية الحديثة، تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة.