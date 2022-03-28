وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرضا للسلع الغذائية ومهرجان التمور بحديقة الأورمان

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، المقام بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية لديها معارض ومبادرات كثيرة، وعلى رأسها معرض اهلا رمضان الذي افتتحه مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" الخاصة بوزارة الزراعة بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية، من انتاج مزارع وزارة الزراعة، لافتا ان هناك توجيهات وتعليمات من رئيس الوزراء بمد فترات تلك المعارض، حتى ما بعد شهر رمضان الكريم لتوسيع استفادة المواطنين منها.

21 21 منفذ متنقل، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية

وأضاف الوزير، أن وزارة الزراعة بها أكثر من 21 منفذ متنقل، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 171 منفذ ثابت، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة وأشار إلى أنه تم افتتاح معرض آخر كبير بشارع الهرم الرئيسي، يتواجد به العديد من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

كما افتتح وزير الزراعة ومحافظ الجيزة، مهرجان التمور الدولي في دورته الثانية، بالحديقة،وعقب الافتتاح قال "القصير" ان الدولة تسعى للنهوض بزراعة التمور، وان مصر حاليا هي الاولى على العالم في انتاج التمور حيث يبلغ حوالي 1.8 مليون طن، وهناك رؤية للوزارة بتعظيم الاستفادة من التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي من خلال التصنيع وايضا التوسع بزراعة الأصناف الجديدة التي لها مردود إيجابي على المزارعين

ومن ناحيته قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والمحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، سواء من خلال المنافذ الثابتة او المتحركة بكافة أرجاء المحافظة، مشيرا إلى ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



ولفت "راشد" الى ان هذه المنافذ تقدم السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، لأنها من إنتاج وزارة الزراعة،مضيفا أنه تم افتتاح 7 معارض اهلا رمضان خلال هذا الشهر، بجميع انحاء المحافظة،و حضر الافتتاح بعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة

