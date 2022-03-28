الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نزاهة البحث العلمي: المعايير والتحديات».. ورش عمل بحثية بجامعة أسيوط

ورشة عمل بجامعة أسيوط
ورشة عمل بجامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمَّال، رئيس جامعة أسيوط، أهمية دور اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة والتي صدر قرار إنشاؤها في يناير 2022م اتساقًا مع التوجهات العالمية لأوعية النشر المختلفة بضرورة مراجعة خطط وبروتوكولات البحوث أخلاقيًا عن طريق لجان مختصة قبل البدء في تنفيذها خاصةً التي تجرى على الكائنات الحية.

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وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى كامل دعم إدارة الجامعة لها في تحقيق رؤيتها "جامعة بمعايير عالمية لنزاهة البحث العلمي"، لتعزيز وضمان نزاهة وأمانة البحوث العلمية بالجامعة والحفاظ على الحقوق البحثية والفكرية والإنسانية لأطراف العملية البحثية، ونشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي وزيادة الوعي بها لدى القائمين على البحث العلمي والمشاركين فيه، وذلك بهدف تحسين تصنيف الجامعة عالميًا لما لذلك من آثار إيجابية علميًا وأكاديميًا واقتصاديًا.

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جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل "نزاهة البحث العلمي: المعايير والتحديات"، والتي نظمتها اللجنة، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم مقرر اللجنة ومدير الورشة، والدكتور هلال فؤاد حتة عضو اللجنة ومقرر الورشة، ونخبة من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بكليات الجامعة.

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من جانبه، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بقرار الجامعة بإنشاء اللجنة للتوعية بضوابط البحث العلمي وأنواع الجرائم الأكاديمية التي يجهلها الكثيرون وقد يرتكبونها بدون قصد، موضحًا أن الورشة تضمنت جلستين تم فيهما تناول موضوعات مثل  خبرة جامعة أسيوط في تعزيز نزاهة البحث العلمي، ونظرة عامة على نزاهة البحث العلمي وسوء السلوك البحثي بصورة العديدة، وكيفية اكتشاف سوء السلوك البحثي الذي يعرف قانونيًا "بالتلفيق والتزوير والانتحال"، وكيف تكون باحثًا موثوقًا؟، وكيفية فصل المحرر لمجموعة من البيانات الغير معالجة، والنزاهة في كلٍ من أبحاث العلوم الأساسية والأبحاث على الحيوان وعلى الإنسان، وتحديات منع السلوك السيئ في البحث العلمي، والتجارب السريرية في القانون المصري، وكيف يبدأ طلاب مرحلة البكالوريوس في تبني النزاهة البحثية.

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وأشار الدكتور محمود عبد العليم أن الورشة يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتور أحمد المنشاوي والدكتور محمد فتح الله والدكتورة سارة أبو المجد والدكتور محمود عبد العليم والدكتور محمد فوزي والدكتور هلال فؤاد حتة والدكتورة منال عبد الله والدكتور عمر شعبان والدكتور ماجد صلاح والدكتور عثمان محمد عبد القادر والدكتور أحمد عبد المولى.

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اسيوط رئيس جامعة جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال البحث العلمي هيئة التدريس رئيس جامعة أسيوط

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