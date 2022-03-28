الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد».. ومواطنون: سلع بجودة عالية وأسعار مخفضة

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

توافد المواطنون بأعداد كبير على منافذ مبادرة "كلنا واحد"، التي خصصتها وزارة الداخلية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، بعد الارتفاع في الأسعار مؤخرًا؛ جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، 

ورصدت "الدستور" حالة الإقبال المتزايد على السلع في شادر "كلنا واحد" بمنطقة جسر السويس، حيث عبرّت الحاجة سعدية محمد، البالغة من العمر 65 عامًا، والتي حضرت إلى شادر "كلنا واحد" لإحضار السلع الأساسية قبل بدء شهر رمضان المبارك، عن سعادتها قائلة:"كنت فاكرة الموجود زيت وسكر ورز بس لقيت فيه لحمة وفراخ وجمبري وبانيه.. كل حاجة موجودة بسعر قليل".

وحول رأيها في المنتجات، قالت السيدة، إن “جميع السلع المتوفرة جودتها عالية وأفضل مما تُباع في المحال العادية”، مؤكدة حسن المعاملة مع زوار الشادر، وجودة أنواع البلح المختلفة واللحوم.

توافد المواطنون على كلنا واحد

أسماء: السلع جودتها عالية

وقالت أسماء أحمد، ربة منزل بالغة من العمر 35 عامًا، أنها استطاعت أن تشتري كل السلع واللحوم التي يحتاجها منزلها بأسعار قليلة وجودة عالية، مضيفة أن العملية التنظيمية في شادر "كلنا واحد" تتسم بالعدل والتعاون، حيث إن البيع بالجملة ممنوع كي يتوافر لكل مواطن ما يحتاجه من السلع دون استغلال من قِبل التجار. 

وأضافت أسماء خلال حديثها لـ "الدستور"، أن وزارة الداخلية قامت بمجهود عظيم يستطيع المواطن لمسه في الشارع المصري، ففضلا عن توفير الأمن والأمان للمواطنين تحرص دائما على توفير السلع بأسعار بسيطة لحماية المواطن المصري من الاستغلال ودعمًا للبسطاء، مضيفة: "تحيا مصر وشكرًا سيادة الرئيس". 

توافد المواطنين مع بدء اليوم 

من جانبه، قال حافظ محمد، المسؤول عن الشادر، خلال حديثه لـ "الدستور"، إن السلع متوافرة بجودة عالية وتم ضخ كميات كبيرة في التوقيت المناسب قبل شهر رمضان، مؤكدًا إقبال المواطنين على شراء كافة السلع خاصة البيض، حيث توفرت سعر كرتونة البيض بـ50 جنيهًا فقط، في الوقت الذي تُباع فيه داخل المحال بأسعار أكثر ارتفاعًا. 

وأضاف "حافظ"، أن المبادرة هدفها دعم المواطن المصري في مواجهة ارتفاع الأسعار وبالفعل نجحت شوادر "كلنا واحد" في دعم المواطن المصري، وتوفير كافة احتياجاته بدءًا من السلع الأساسية حتى اللحوم والدجاج والأسماك والجمبري.  

مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية السلع المواطنين أسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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