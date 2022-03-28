«الإحصاء»: 695 ألف فرد يعملون في «القطاع العام والأعمال» في 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للإحصاء العاملين بالقطاع العام ، وقطاع الأعمال العام لعام 2021 ، وجاءت أهم المؤشرات ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال العام 695.3 ألف عاملاً في عام 2021، مقابل 760.7 ألف عاملاً فى عام 2020 وذلك بنسبة انخفاض قدرها 8.6%.

- بلغ عدد العاملين الذكور 610.2 ألف عامل عام 2021، مقابل 659.7 ألف عامل عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.5% .

- بلغ عدد العاملات الإناث 85.1 ألف عاملة عام 2021 مقابل 100.9 عاملة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 % .

- سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.2 الف عاملاً بنسبة قدرها 30.8 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.4 % ، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3 % من إجمالي العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

- سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد من العاملين بالقطاع العام، حيث سجلت حوالي 236 ألف عامل بنسبة 33.9 % من إجمالي العاملين، يليها محافظة الاسكندرية حوالي 76 ألف ثم الجيزة حوالي 40 ألف ثم الغربية حوالي 37 ألف واخيرا محافظة القليوبية حوالي 37 ألف عامل.

- سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 36.9% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية اقل معدل بنسبة 1.1% من إجمالي عدد العاملين .

وتعد نشرة إحصاء العاملين بالقطاع العام الأعمال العام، إحدى الإصدارات الدورية التى يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم مؤشراتها خلال الربع الأول من كل عام، ويرصد جهاز الإحصاء خلالها مؤشرات متعلقة بتطور أعداد العاملين بالقطاع وتوزيعهم على الأنشطة الاقتصادية والمحافظات ومتوسطات الأجور.