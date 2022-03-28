الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة 160 ألف دولار من شقة بالهرم للمحاكمة الجنائية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة في الهرم إلى المحاكمة الجنائية، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بحبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شقة أحد الأشخاص في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أحد المتهمين تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، واستعان بباقي المتهمين لسرقته.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية للسرقة على يد 6 أشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر المجني عليه أن المتهمين استولوا من شقته على مبلغ 160 ألف دولار بعد تهديده والاعتداء عليه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أحد الجناة تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، واستغل تلك العلاقة في سرقته، حيث استعان بباقي المتهمين لارتكاب الجريمة.

بجنوب الجيزة سرقة شقة في الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا

أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير

مستوى التأهب B.. كيف تتحرك القوات الإسرائيلية بعد عملية "الخضيرة"؟