إحالة المتهمين بسرقة 160 ألف دولار من شقة بالهرم للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة في الهرم إلى المحاكمة الجنائية، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بحبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شقة أحد الأشخاص في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أحد المتهمين تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، واستعان بباقي المتهمين لسرقته.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية للسرقة على يد 6 أشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر المجني عليه أن المتهمين استولوا من شقته على مبلغ 160 ألف دولار بعد تهديده والاعتداء عليه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أحد الجناة تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، واستغل تلك العلاقة في سرقته، حيث استعان بباقي المتهمين لارتكاب الجريمة.