إصابة شخصين إثر حريق شقة فى أبوالنمرس

أُصيب شخصان في حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع كوبري العريشة في منطقة أبوالنمرس بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وحُرِرَ محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وأمرت بندب المعمل الجنائي إلى مكان الحريق للوقوف على أسبابه، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في أبوالنمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، الذي خلّف وراءه إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.