«طب القاهرة»: إجراء اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا غدًا

قالت كلية الطب البشري بجامعة القاهرة، إنه سيتم امتحان الطلاب العائدين من أوكرانيا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأضافت الكلية في بيان، “على أن يكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العيني، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طـب قصر العيني، ويتوجب على الطـالـب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات”.

وكانت قد قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن 80 % من الطلبة المصريين غادروا أوكرانيا، وتتبقى نسبة قليلة من الطلاب الراغبين في الاستمرار بأوكرانيا لاستكمال الدراسة، ومازالت سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني تستقبل الطلاب المصريين الذين غادروا أوكرانيا، ولم نتلق أي طلب من أي عائلات وأسر في روسيا بالرغبة في العودة إلى مصر".

وأضافت نبيلة مكرم فى تصريحات تليفزيونية: "إن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل والتنسيق، لحفظ أمن وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة من خلال البوابات الإلكترونية، و سيتم الإعلان عن اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة من الطلاب العائدين من أوكرانيا.

ولفتت إلى أن وزارة الهجرة سوف تتولى استلام المستندات والأوراق من الطلبة المصريين وبداية من الغد ولمدة اسبوعين سوف تتلقى وزارة الهجرة الاوراق والمستندات التي يقدمها الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ويجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير إثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في أوكرانيا.