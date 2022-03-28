الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«طب القاهرة»: إجراء اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا غدًا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قالت كلية الطب البشري بجامعة القاهرة، إنه سيتم امتحان الطلاب العائدين من أوكرانيا، غدًا  الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأضافت الكلية في بيان، “على أن يكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العيني، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طـب قصر العيني، ويتوجب على الطـالـب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات”.

وكانت قد قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن 80 % من الطلبة المصريين غادروا أوكرانيا، وتتبقى نسبة قليلة من الطلاب الراغبين في الاستمرار بأوكرانيا لاستكمال  الدراسة، ومازالت سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني تستقبل الطلاب المصريين الذين غادروا  أوكرانيا، ولم نتلق أي طلب من أي عائلات وأسر في روسيا بالرغبة في العودة إلى مصر".

وأضافت نبيلة مكرم فى تصريحات تليفزيونية: "إن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل والتنسيق، لحفظ أمن وسلامة الطلاب المصريين  في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة من خلال البوابات الإلكترونية، و سيتم الإعلان عن اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة من الطلاب العائدين من أوكرانيا.

 ولفتت إلى أن وزارة الهجرة سوف تتولى استلام المستندات والأوراق من الطلبة المصريين وبداية من الغد  ولمدة اسبوعين سوف تتلقى وزارة الهجرة  الاوراق والمستندات التي يقدمها الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ويجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير إثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في أوكرانيا.

 

مصر جامعة القاهرة امتحانات القيادة السياسية الرقم القومى وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوى التأهب B.. كيف تتحرك القوات الإسرائيلية بعد عملية "الخضيرة"؟

داعش يتبنى الهجوم والمُنفذون من عرب 48.. ماذا حدث فى عملية «الخضيرة»؟

وزير الخارجية يشارك في فعاليات الاجتماع السداسي بإسرائيل