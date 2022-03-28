الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة» يشارك فى احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك المجلس القومى للمرأة ممثلاً في الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة فى احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية التى نظمتها المحافظة، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات.

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وفى كلمتها أكدت الدكتورة هبة هجرس على ترحيب المجلس القومى للمرأة بالمشاركة في احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية، مؤكدة أن الاحتفالية تأتى ترجمة لحرص القيادة السياسية على إعلاء قيمة المرأة المصرية ووضعها في المكانة التى تستحقها ، موضحة ان المجلس القومى  للمرأة يثمن جهود محافظة القاهرة في دعم المرأة على كافة الأصعدة.

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وأوضحت الدكتورة هبة هجرس أن الأعداد الملحوظة للأمهات المكرمات في الاحتفالية من السيدات ذوات الاعاقة والامهات للأشخاص ذوى اعاقة يؤكد بشكل واضح ما أصبحت تحظى به هذه الشريحة وكل الاشخاص ذوى الاعاقة من اهتمام القيادات التنفيذية في المحافظة ، وما اكد اكثر على هذا الاهتمام بدأت المحافظة في إتاحة شوارع عدد من الأحياء المصرية الكبيرة للأشخاص ذوى الاعاقة لكى تكون النساء ذوات الاعاقة والامهات لأشخاص ذوى الاعاقة اكثر المستفيدات مما يتم لكونهن الاكثر ارتيادا للشوارع ، وان هذه الخطوة تستحق الاشادة وتحقق هدف مبادرة المجلس القومى للمرأة "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة " التى أطلقها مؤخرا بهدف اتاحة الشوارع والمنشآت الحكومية الأكثر ارتيادا للأشخاص ذوى الإعاقة .

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يذكر أن احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية تضمنت تكريم اللواء خالد عبد العال، لعدد من من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وأمهات الاشخاص ذوى الاعاقة والأبطال الرياضيين.

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