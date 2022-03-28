أحدثها بناء قوة عسكرية ساحقة.. أخر تصريحات زعيم كوريا الشمالية المثير للجدل

أظهر مقطع مصور نشرته وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو يمشي على مدرج مطار بيونغ يانغ الدولي أمام صاروخ ضخم، وذلك قبيل دقائق من إطلاقه.

ودائما ما يثير زعيم كوريا الشمالية الكثير من الجدل بتصريحاته عبر وسائل الإعلام،

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز تصريحات زعيم كوريا الشمالية التي أثارت الجدل مؤخرا

- تطوير قدرات هجومية قوية

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مساء الأحد، أن بلاده ستواصل تطوير قدرات هجومية قوية وتعزيز قواتها الاستراتيجية لدى زيارته للعاملين المشاركين في أكبر اختبار صاروخي تجريه بيونغ يانغ، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وكان "كيم" قد التقى بمن شاركوا في تجربة إطلاق صاروخ باليستي يوم الخميس 24 مارس، والتي قالت عنها كوريا الشمالية إنها كانت اختبارا لأكبر صاروخ باليستي عابر للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، لترد الولايات المتّحدة بفرض عقوبات جديدة على كيانات روسية وكورية شمالية بعد إطلاق الصاروخ.

- قوات استراتيجية

أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم الجمعة الماضي، أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أمر شخصيا باختبار "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "أجريت تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات "هواسونغ-17" التابع للقوات الاستراتيجية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في 24 مارس بتوجيه مباشر من كيم جونغ أون".

وقال زعيم كوريا الشمالية إن الصاروخ الباليستي الجديد يظهر قوتنا الاستراتيجية، لافتا إلى أن الصواريخ العابرة للقارات هي مفتاح ردع لأي حرب نووية، وأضاف "مستعدون لاحتواء وإحباط أي محاولات عسكرية أمريكية" مؤكدا "كل من يحاول خرق أمن بلادنا سيدفع ثمنا باهظا".

وقوبلت التجربة الصاروخية بإدانة من زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

- حماسة سياسية لبناء ناطحات سحاب بارتفاع 80 طابقا

وفي 16 مارس الجاري، قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن بناء 10 آلاف شقة سكنية للعام الأول من خطة السنوات الخمس لبناء العاصمة، على وشك الاكتمال بفضل الحماسة السياسية العالية والتفاني العملي للبناة الذين تمكنوا من بناء ناطحات سحاب يصل ارتفاعها إلى 80 طابقا، في منطقة سونجسين وسونجهوا.

يشار إلى أن تصريحات كيم جونغ وون، جاءت في حضور جو يونغ واون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أمين التنظيم للجنة الحزب المركزية ولي ايل هوان، وأو سو يونغ، أمينا اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، ونواب رئيس القسم للجنة الحزب المركزية، وكيم جونغ كوان، النائب الأول لوزير الدفاع الوطني وباك هون، نائب رئيس مجلس الوزراء .



وأكد أن معمار بلاده مر بمرحلة أعلى من التطور من خلال بناء 10 آلاف شقة سكنية للعام الأول من خطة السنوات الخمس لبناء العاصمة، التي طرحها مؤتمر حزب العمل الحاكم، مشددا على أن بناء المساكن تم تأمينها على المستوى العالي، على أن يتم تسليمها في عيد الشمس، موضحا أنه من المهم توزيع المرافق التعليمية والصحية والرياضية والثقافية الترفيهية وقواعد الخدمات التجارية والغذائية على نحو عقلاني، بما يتلائم مع المشاعر السياسية والفكرية والثقافية وضمان الشعبية والتحديث.

وشدد على أنه لا بد لقطاع البناء من أن يمضي في إيلاء الاهتمام الكبير لتشكيل البيئة الثقافية مثل تخضير المدينة متمحورا على تحسين البيئة الايكولوجية للمدينة.

