«مفهوم الأصولية بالفكر الديني ودوره في الصراع السياسي» رسالة دكتوراه بآداب حلوان

ناقشت كلية الآداب جامعة حلوان رسالة الدكتوراه المقدمة من الصحفي باهر عبد العظيم حماد، تحت عنوان "مفهوم الأصولية في الفكر الديني ودوره فى الصراع السياسي المعاصر".

وناقشت رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث 5 فصول تطرق خلالها إلى نشأة مفهوم الأصولية، والشروط الواجب توافرها؛ كي تصبح الجماعة أصولية، فضلًا عن سمات الشخص الأصولي، وتطرق الباحث إلى نشأة المصطلح في المجتمعات الغربية، وتحديدًا في أمريكا، وكيف أن المذهب الإيفانجليكي هو ممثل الأصولية في أمريكا، وكيف وصل إلى الحكم في البيت الأبيض.

وتطرق الباحث الى مفهوم الأصولية في الفكر اليهودي، وكيف أن التيار لعب دورًا رئيسًا في تأسيس دولة إسرائيل، في حين جاء الفصل الثالث ليبحث نشأة المصطلح وظهور الجماعات الأصولية في الفكر الديني الإسلامي كما تطرق الباحث باهر عبد العظيم إلى مفهوم الحاكمية ومحاولات بعض الجماعات الإسلامية اعتباره أصلًا من أصول الدين.

واختتم الباحث رسالته بالفصل الرابع،والذى ناقش فيه فكرة القومية والجماعات الإثنية والعرقية، وكيف أن المجال البنيوي لنشأة الفكرة، يتشابه من حيث الشكل مع نشأة الأصولية، وكيف أن السمات قد تكون متشابهة ثم جعل الباحث الفصل الخامس من الرسالة لرصد أبرز النتائج التي تم استخلاصها من البحث.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور سعيد محمد توفيق، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة «رئيساً ومناقشاً»، والدكتور عطيات أبو السعود، أستاذ الفلسفة كلية الآداب جامعة حلوان «مناقشاً»، والدكتور أنور حامد مغيث أستاذ الفلسفة كلية الآداب جامعة حلوان «مشرفاً»

وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية وتناول زاوية جديدة في هذا المجال.

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