شولتس يكشف موعد تخلى ألمانيا عن النفط الروسى

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا يمكن أن تصبح مستقلة عن واردات الفحم والنفط من روسيا في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف شولتس، في مقابلة تلفزيونية: "سنحاول هذا العام التخلص من الاعتماد على استيراد الفحم والنفط من روسيا، وسنجهز الشروط الفنية حتى نتمكن من التوقف عن استيراد الغاز الروسي في أسرع وقت ممكن". ولكن شولتس اعترف في ذات الوقت، بأن دول الاتحاد الأوروبي مرتبطة في الوقت الراهن باستيراد هذه الخامات من روسيا.

وقال: "الحقيقة هي أننا سنثير أزمة اقتصادية ملموسة إذا فعلنا ذلك (إذا تخلت دول الاتحاد الأوروبي عن استيراد المحروقات من روسيا). لذلك بذلنا كل الجهود للتخلص من هذا الارتباط. واعتقد ان هذا هو الطريق الصحيح".

في وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن اقتصاد بلاده يمكن أن يصبح مستقلا عن الغاز الروسي بحلول صيف عام 2024، وسوف ينخفض ​​الاعتماد على إمدادات الفحم والنفط بشكل كبير بحلول صيف هذا العام.

ويشار إلى أن دعوات تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية بدأت تتعالى، بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا، وجاء رد فعل السوق على شكل قفزة حادة في أسعار الغاز في دول أوروبا - ما يقرب من أربعة آلاف دولار لكل ألف متر مكعب.

من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن مجرد الحديث عن تخلي أوروبا عن موارد الطاقة الروسية، يعد أمرا سلبيا للسوق. ووفقا له، بدون إمدادات الغاز الروسي، ستحدث فوضى في العالم.

وعلي صعيد آخر ، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفض بلاده إرسال قوة أطلسية لحفظ السلام إلى أوكرانيا، مؤيدا بذلك موقف الناتو وواشنطن المعارض لهذه الفكرة تفاديا للصدام مع روسيا.

وقال شولتس عبر قناة ARD TV التلفزيونية: "لن نقوم هناك بأي عمل في المجال العسكري، حتى لو أسمينا هذا قوات لحفظ السلام. لن نسعى إلى فرض منطقة حظر طيران هناك أيضا".

وأضاف أنه يفعل "كل شيء لمساعدة أوكرانيا". ووفقا له، فإن "الأداة الرئيسية الآن هي العقوبات" ضد روسيا.

وفي وقت سابق، قدمت وارسو اقتراحا بإرسال بعثة لحفظ السلام تابعة للناتو إلى المناطق الغربية من أوكرانيا.

واعتزم الرئيس البولندي أندريه دودا تقديم اقتراحه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة الناتو في 24 مارس.

وبعد الاجتماع قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا، لأن ذلك قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق مع روسيا.