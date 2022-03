تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار

3/28/2022 3:39:38 AM

الإثنين 28/مارس/2022 - 03:39 ص 3/28/2022 3:39:38 AM

بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، حيث حضر العديد من النجوم والنجمات العالميات من أبرزهم الأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير، النجمة بيونسيه، حيث بدأت الأخيرة بأداء مسجل مسبقًا على ملاعب التنس حيث لعبت فينوس وسيرينا ويليامز دور فتيات ، تكريماً لسيرة الملك ريتشارد حول تربية نجوم التنس.

قبل العرض، سار المشاهير على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، استعدادًا للاحتفال بالأفلام فى العام، في حفل خالٍ من القيود الوبائية.

ارتدت جيسيكا شاستين ونيكول كيدمان ومرشحون آخرون قوس قزح من الألوان خارج مسرح دولبي حيث كان من المتوقع حضور 2500 من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94.

تم الإعلان عن قائمة مليئة بالنجوم في الأسابيع التي سبقت الحفل ، وتشمل إليوت بيج ، بيل موراي ، جينيفر غارنر ، ستيفاني بياتريز ، دي جي خالد ، هير ، تيفاني هاديش ، توني هوك ، كيلي سلاتر ، شون وايت ، دانيال. كالويا ، لوبيتا نيونغو ، جون ترافولتا ، ميلا كونيس ، نعومي سكوت ، ويسلي سنايبس ، أنتوني هوبكنز ، سيمو ليو ، أوما ثورمان ، رامي مالك ، ليلي جيمس ، روث إي.كارتر ، جون ليجيزامو ، كيفن كوستنر ، ليدي غاغا ، يوه -جونغ وروزي بيريز وكريس روك وزوي كرافيتز.

بعد قرار الأكاديمية المثير للجدل بالتسجيل المسبق لثمانية من فئات الأوسكار لهذا العام (فيلم وثائقي قصير ، تحرير فيلم ، مكياج / تصفيف شعر ، تسجيل أصلي ، تصميم إنتاج ، رسوم متحركة قصيرة ، حركة حية قصيرة وصوتية) ، أعلنت جوائز الأوسكار أن أربعة من سيتم تأدية أفضل خمسة مرشحين للأغنية خلال العرض.

هذه المجموعة مرصعة بالنجوم أيضًا، وستشهد ظهور بيونسيه، وبيلي إيليش، وفينياس، وريبا ماكنتاير، وسيباستيان ياترا، في حين أن فان موريسون، الذي تم ترشيحه لـ "Down to Joy" من فيلم "Belfast"، سيتخطى حفل بسبب جدول جولاته.

تشمل العروض التقديمية المتوقعة الإضافية الاحتفال بالذكرى الخمسين لفيلم فرانسيس فورد كوبولا "العراب" في عام 1972، بالإضافة إلى أول أداء مباشر على الإطلاق لفيلم "We Don't Talk About Bruno" من "Encanto" ، والذي لم يتم ترشيحه لأفضل أغنية ، ولكن سرعان ما أصبحت المفضلة لدى المعجبين.

شهدت ترشيحات هذا العام فوز Netflix "The Power of the Dog" بـ 12 إيماءة ، يليه فيلم Dune لـ Denis Villeneuve ، الذي حصد 10 ترشيحات. بغض النظر عمن سيفوز الليلة ، فإن حفل الأوسكار لهذا العام يحطم بالفعل الأرقام القياسية. جين كامبيون هي أول امرأة يتم ترشيحها مرتين لأفضل مخرج ، في حين أن كينيث برانا هو أول شخص يحصل على ترشيحات في سبع فئات مختلفة. فيلمه ، "بلفاست" ، جنبًا إلى جنب مع الفيلم الجديد لستيفن سبيلبرغ "قصة الجانب الغربي" ، تعادل بسبعة ترشيحات لكل منهما.

فيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات أوسكار 2022 ، مع تحديث الفائزين طوال المساء:

أفضل صوت

"Dune" و Mac Ruth و Mark Mangini و Theo Green و Doug Hemphill و Ron Bartlett (الفائز)

"بلفاست" ودينيس يارد وسيمون تشيس وجيمس ماثر ونيف أديري

"لا وقت للموت" وسيمون هايز وأوليفر تارني وجيمس هاريسون وبول ماسي ومارك تايلور

"قوة الكلب" وريتشارد فلين وروبرت ماكنزي تارا ويب

"West Side Story" و Tod A. Maitland و Gary Rydstrom و Brian Chumney و Andy Nelson و Shawn Murphy

أفضل موضوع وثائقي قصير

"ملكة كرة السلة ،" بن براودفوت (الفائز)

"Audible" ، و Matt Ogens و Geoff McLean

"Lead Me Home" ، و Pedro Kos و Jon Shenk

"ثلاث أغنيات لبينازير" ، و Elizabeth Mirzaei و Gulistan Mirzaei

"When We Were Bullies ،" جاي روزنبلات

أفضل فيلم قصير متحرك

"ممسحة الزجاج الأمامي" ، ألبرتو ميلغو وليو سانشيز (الفائز)

"شؤون الفن" ، جوانا كوين وليه ميلز

"بيستيا" ، هوغو كوفاروبياس وتيفو دياز

"Boxballet" ، أنطون دياكوف

"روبن روبن" ، دان أوجاري وميكي رجاء

أفضل فيلم قصير مباشر

"The Long Goodbye" أنيل كاريا وريز أحمد (الفائز)

"Ala Kachuu - Take and Run" و Maria Brendle و Nadine Lüchinger

"The Dress" و Tadeusz Łysiak و Maciej lesicki

"في عقلي" و Martin Strange-Hansen و Kim Magnusson

"Please Hold" و KD Dávila و Levin Menekse

أفضل موسيقى تصويرية

"الكثيب" ، هانز زيمر (الفائز)

"لا تبحث" ، نيكولاس بريتل

، "إنكانتو" ، جيرمين فرانكو

"أمهات موازية" ، ألبرتو إغليسياس

"قوة الكلب" جوني غرينوود

أفضل مونتاج فيلم

"Dune" ، جو والكر (الفائز)

"لا تبحث" ، هانك كوروين

"الملك ريتشارد" ، باميلا مارتن

"قوة الكلب" ، بيتر سكيبراس

"ضع علامة ، ضع علامة ... بوم!" مايرون كيرشتاين وأندرو وايسبلوم

أفضل تصميم إنتاج

"الكثبان" ، تصميم الإنتاج: باتريس فيرميت ؛ مجموعة الديكور: Zsuzsanna Sipos (الفائز)

"Nightmare Alley" ، تصميم الإنتاج: Tamara Deverell ؛ مجموعة الزخرفة: شين فيو

"قوة الكلب" ، تصميم الإنتاج: جرانت ميجور ؛ مجموعة الزخرفة: العنبر ريتشاردز

"مأساة ماكبث" ، تصميم الإنتاج: ستيفان ديشانت ؛ مجموعة الزخرفة: نانسي هاي

"قصة الجانب الغربي" ، تصميم الإنتاج: آدم ستوكهاوزن ؛ مجموعة الديكور: Rena DeAngelo

أفضل مكياج وتسريحة شعر

"The Eyes of Tammy Faye" ، ليندا دودز ، ستيفاني إنغرام وجوستين رالي (الفائز)

"Coming 2 America" ​​و Mike Marino و Stacey Morris و Carla Farmer

"Cruella" و Nadia Stacey و Naomi Donne و Julia Vernon

"Dune" و Donald Mowat و Love Larson و Eva von Bahr

"House of Gucci" و Göran Lundström و Anna Carin لوك وفريدريك أسبيراس

أفضل ممثلة مساعدة

أريانا ديبوز ("قصة الجانب الغربي") (الفائز)

جيسي باكلي ("الابنة المفقودة")

جودي دينش ("بلفاست")

كيرستن دنست ("قوة الكلب")

أونيانوي إليس ("الملك ريتشارد")

وفيما يلي أبرز الترشيحات ولازال الإعلان عن الفائز فيما بينهم قائم :

أفضل تصوير سينمائي

"الكثيب" جريج فريزر

"Nightmare Alley" و Dan Laustsen

"The Power of the Dog" و Ari Wegner

"The Tragedy of Macbeth" و Bruno Delbonnel

"West Side Story" و Janusz Kaminski

أفضل مؤثرات بصرية

"الكثبان" بول لامبرت وتريستان مايلز وبريان كونور وجيرد نيفزر

"Free Guy" و Swen Gillberg و Bryan Grill و Nikos Kalaitzidis و Dan Sudick

"No Time to Die" و Charlie Noble و Joel Green و Jonathan Fawkner و Chris Corbould

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ،" كريستوفر تاونسند ، جو فاريل ، وشون نويل ووكر ، ودان أوليفر

"Spider-Man: No Way Home" ، كيلي بورت ، كريس واغنر ، سكوت إديلشتاين ودان سوديك

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

"Encanto" و Jared Bush و Byron Howard و Yvett Merino و Clark Spencer

"Flee" و Jonas Poher Rasmussen و Monica Hellström و Signe Byrge Sørensen و Charlotte De La Gournerie

"Luca" و Enrico Casarosa و Andrea Warren

"The Mitchells vs. the Machines ، "مايك رياندا وفيل لورد وكريستوفر ميللر وكورت ألبريشت

" رايا والتنين الأخير "دون هول وكارلوس لوبيز إسترادا وأوسنات شورير وبيتر ديل فيشو

أفضل ممثل مساعد

Ciarán Hinds ("بلفاست")

Troy Kotsur ("CODA")

جيسي بليمونز ("The Power of the Dog")

JK Simmons ("Being the Ricardos")

Kodi Smit-McPhee ("قوة الكلب")

أفضل فيلم روائي طويل دولي

"Drive My Car" (اليابان)

"الفرار" (الدنمارك)

"The Hand of God" (إيطاليا)

"Lunana: A Yak in the Classroom" (بوتان)

"أسوأ شخص في العالم" (النرويج)

أفضل تصميم أزياء

"Cruella" و Jenny Beavan

"Cyrano" و Massimo Cantini Parrini و Jacqueline Durran

"Dune" و Jacqueline West و Robert Morgan

"Nightmare Alley" و Luis Sequeira

"West Side Story" و Paul Tazewell

أفضل سيناريو أصلي

"بلفاست" ، من تأليف كينيث براناغ

، "لا تنظر إلى الأعلى" ، وسيناريو آدم مكاي ؛ قصة من تأليف آدم مكاي وديفيد سيروتا

"الملك ريتشارد" ، كتبها زاك بالين

"بيتزا عرق السوس" بقلم بول توماس أندرسون

"أسوأ شخص في العالم" بقلم إسكيل فوغت ويواكيم ترير

أفضل سيناريو مقتبس

"CODA" ، سيناريو من تأليف سيان هيدر

"Drive My Car" ، وسيناريو Ryusuke Hamaguchi ، و Takamasa Oe

"Dune" ، وسيناريو Jon Spaihts و Denis Villeneuve و Eric Roth

"The Lost Daughter ،" بقلم ماجي جيلنهال

"The Power of the "الكلب" ، بقلم جين كامبيون

أفضل فيلم وثائقي

"Ascension" و Jessica Kingdon و Kira Simon-Kennedy و Nathan Truesdell

"Attica" و Stanley Nelson و Traci A. Curry

"Flee" و Jonas Poher Rasmussen و Monica Hellström و Signe Byrge Sørensen و Charlotte De La Gournerie

"Summer of Soul (... أو ، عندما لا يمكن بث الثورة على التلفزيون) ، "Ahmir" Questlove "Thompson ، و Joseph Patel ، و Robert Fyvolent و David Dinerstein

" الكتابة بالنار ، "Rintu Thomas و Sushmit Ghosh

أفضل أغنية أصلية

"Be Alive" من "King Richard" ، موسيقى وغنائية من تأليف Dixson و Beyoncé Knowles-Carter

"Dos Oruguitas" من "Encanto" ، موسيقى وكلمات غنائية للين مانويل ميراندا

"Down To Joy" من "Belfast" ، موسيقى وغنائية بقلم فان موريسون

"No Time To Die" من "No Time to Die" ، موسيقى وكلمات غنائية من تأليف Billie Eilish و Finneas O'Connell

"Somehow You Do" من "Four Good Days" ، موسيقى وكلمات غنائية بقلم ديان وارين

أفضل مخرج

كينيث براناغ ("بلفاست")

ريوسوكي هاماجوتشي ("قيادة سيارتي")

بول توماس أندرسون ("بيتزا عرق السوس")

جين كامبيون ("قوة الكلب")

ستيفن سبيلبرغ ("قصة الجانب الغربي")

أفضل ممثل رئيسي

Javier Bardem ("Being the Ricardos")

Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog")

أندرو غارفيلد ("Tick، Tick ... Boom!")

ويل سميث ("King Richard")

Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth")

أفضل ممثلة

جيسيكا شاستين ("The Eyes of Tammy Faye")

أوليفيا كولمان ("الابنة المفقودة")

بينيلوبي كروز ("الأمهات الموازية")

نيكول كيدمان ("Being the Ricardos")

كريستين ستيوارت ("Spencer")

أفضل صورة

"بلفاست" و "لورا بيرويك" و "كينيث براناغ" و "بيكا كوفاتشيك" و "تامار توماس" ، منتجو

"CODA" ، وفيليب روسيليت ، وفابريس جيانفيرمي ، وباتريك واشسبيرغر ، منتجو

"لا تنظر إلى الأعلى" ، وآدم مكاي وكيفن ميسيك ، منتجا

"Drive My Car ، "Teruhisa Yamamoto ، المنتج

" Dune "، و Mary Parent ، و Denis Villeneuve و Cale Boyter ، المنتجون

" King Richard "، Tim White ، Trevor White و Will Smith ، منتجو

" Licorice Pizza "، Sara Murphy ، Adam Somner و Paul Thomas Anderson ، المنتجون

"Nightmare Alley" و Guillermo del Toro و J. Miles Dale و Bradley Cooper ومنتجي

"The Power of the Dog" و Jane Campion و Tanya Seghatchian و Emile Sherman و Iain Canning و Roger Frappier ، المنتجون

"قصة الجانب الغربي" ، ستيفن سبيلبرغ وكريستي ماكوسكو كريجر ، منتجان.