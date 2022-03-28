الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية النغاميش فى سوهاج

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية

لقى عامل مصرع  في مشاجرة مسلحة بين عائلتين ناحية قرية النغاميش دائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بطلقات نارية متفرقة بالجسم وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي.

 

بلاغ بالواقعة إلى الأجهزة الأمنية

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتي آل عمران وآل الخطيب بسبب خلافات الجيرة دائرة المركز.

 

تفاصيل المشاجرة

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة أسفرت نتج مصرع “جمال. ع. ا”، 52 عاما، عامل، و"فايزة. م. ص"، 30 عاما ربة منزل، جاري نقلهم إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

 

نتج عن المشاجرة إصابة 7 أشخاص

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من "ربيع. ع. أ"، 35 عاما، عامل، و"عبدالوكيل. م. م"، 17 عاما، دون عمل،  و"محمد. ع. ع" ، 26 عاما عامل، و"على. ع. ع"، 54 عاما عامل، و"نصره. خ .ع" ، 30 عاما ربة منزل، و"أحمد. ع. ع"، 30 عاما عامل، ونفيسة.أ. ص" 34 عاما وجميعهم يقيمون بذات الناحية، مصابين إصابات متفرقة بالجسم بعصا وشوم وآخرين بطلقات نارية جراء المشاجرة.

 

الأجهزة الأمنية تدفع بمجموعات قتالية للسيطرة على المشاجرة

على الفور تم الدفع بعدد من المجموعات القتالية ومدرعتين، للمشاركة في السيطرة على المشاجرة وضبط مرتكبيها وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيقات.

وأسفرت الحملة عن ضبط مرتكبي المشاجرة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيقات صباح اليوم الثلاثاء.

الداخلية شرطة المركزى مصرع فحص ربة منزل فيس ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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