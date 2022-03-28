ريا أبى راشد تتألق بفستان أسود بحفل جوائز الأوسكار 2022

يعرف عشاق الموضة، أن أهم جائزة في ليلة الأوسكار ليست التمثال الذهبي، بل لقب أفضل الأزياء، حيث استضافت السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار بعضًا من أعظم لحظات الأناقة في التاريخ، وحفل 2022 الذي عاد بكل مجده بعد جائحة كورونا التي تسببت في إلغاؤه العام الماضي.

وتوافد النجوم على السجادة الحمراء لبدء حفل الأوسكار هذا العام، فشاهد أفضل إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، وفقًا لما ذكره موقع "vogue".

إطلالة جذابة لريا أبي راشد

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالتها بحفل توزيع جوائز الأوسكار، والمقام حاليًا بهوليود، حيث أرتدت فستان أسود طويل منفوش، مع شعر "ذيل حصان".

ونسقت ريا أبي راشد مع الإطلالة الساحرة مكياش بسيط، لإبراز الفستان والجمال العربي الخلاب، خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية يقام حفل الأوسكار 2022 في مسرح دولبي بقلعة السينما في العالم هوليوود، ومن المفترض أن يبث عبر قنوات ABC، ومنها إلى أكثر من 200 دولة حول العالم.

ومن المفترض أن تغني نجمة البوب الأمريكية سيلينا جوميز أغنية الاحتفال، وينضم إليها نجم الكوميديا مارتن شورت.

يعتبر موسم 2021-2022 من السنوات التي كانت مكتظة بالكثير من الأعمال السينمائية العالمية، والتي جعلتها تترشح للأوسكار.

ويتنافس الكثير من الأفلام علي جائزة الأفضل، حيث تذهب الترشيحات لفيلم "قوة الكلب" وفيل ويل سميث والمستوحى من قصة واقعية "الملك ريتشارد"، بالإضافة إلى فيلم "الكثبان الرملية" أحد أفلام الخيال العلمي.

كما أنه من المفترض أن يتم توزيع بعض شنطة هدايا الحفل، والتي تتعدى قيمتها الـ100000 دولار أمريكي، حيث تحتوي على مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى بعض الهدايا المميزة كقطعة أرض باسكتلندا، وإقامة بأحد الجزر الأيرلندية، والعديد من المنتجات المبهرة.