الولايات المتحدة.. تراجع عدد أسرة مرضى كورونا بالمستشفيات إلى 17190

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تراجع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها مرضى تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا إلى 17190 أمس السبت مقارنة بـ17692في اليوم السابق، وظل معدل النقل للمستشفيات مستقرا عند 2.3%.

وكانت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أفادت بارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، ليصل إلى 79.9 مليون إصابة حتى الساعة الرابعة و21 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مطابقة لمتوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 0.1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 9.09 مليون ، بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ولاية "ماين" زيادة بنسبة 0.1 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 234 ألفا و839.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ 64 حالة وفاة .

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 480 مليونا و115 ألفا و822 حالة.

وأضافت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و121 ألفا و156 حالة.

وأشارت الجامعة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.9 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها دولة البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.