تفاصيل مثيرة فى واقعة مقتل شاب على يد نجل عمه بحدائق القبة (فيديو)

شهدت منطقة حدائق القبة حادث مأساوي عندما اقدم شاب علي قتل نجل عمه بسبب خلافات بينهما استمرت لعدة سنوات، ليزداد غريزة الانتقام بينهما، ويبدأ كل منهم التربص للآخر، ما جعل أحدهم يستغل سبباً صغيراً للانتقام وهو عندما شاهد نجل عمه يركن سيارته أسفل المنزل بشكل يعارض حركة سيره، ليتخذ من ذلك سبباً لصنع مشكلة ويشبع غريزة انتقامه، وتطور الأمر إلى مشاجرة ليمسك سكيناً و ينهال بالضرب علي نجل عمه بعدة طعنات متفرقة بالرقبة والظهر أودت بحياته .

انتقلت" الدستور" لمكان الحادث وبسؤال شهود العيان أفادوا أن المجني عليه والجاني بينهما خلافات قديمة بدأت منذ خمس سنوات و كلاً منهما ينتظر الآخر للانتقام، وفي يوم الحادث نشب بينهما مشاجرة علي اعتراض أحدهما للطريق بسيارته" حاولنا نفض بينهما بس للأسف كان كل واحد فيهم مستني التاني علي غلطه".

وذكر الأهالي: أسرع أحدهما إلي منزله و أحضر سكينا و انهال على نجل عمه بعدة ضربات بمنطقة الرقبة والظهر وفر هارباً" ضربة بالسكينة وجري حولنا نوقفه بس هو كان أسرع.

وأضافوا أن المجني عليه كان طيب الخلق مع الأهالي والجيران لكن الجاني كان دائم صنع المشاكل وكان بصدره حقد كبير لنجل عمه بسبب الخلافات القديمة بينهما.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، نتيجة حدوث مشاجرة بينه وبين نجل عمه، وفور تلقي البلاغ انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثمان شاب ملقى على الأرض، وبمعاينة جثمان الضحية تبين أن المجني عليه أصيب بجروح نتيجة الطعن والاعتداء عليه بسكين نتيجة خلاف بين الطرفين كان ناتج عن ركنة سيارة في شارع مكان وقوع الجريمة، حيث قام المتهم بقتل المجني عليه لهذا السبب، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.