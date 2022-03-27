مصرع طفلين وإصابة 4 من أسرة واحدة في حريق منزل بالإسماعيلية

لقى طفلان مصرعهما وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة إثر نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الحكر بالإسماعيلية.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية، من السيطرة على حريق شب في شقة بالطابق الخامس بعمارة سكنية من 6 طوابق بمنطقة الحكر، بجوار مسجد سامح حسب الله، التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية وذلك قبل امتداده لباقي الشقق السكنية المجاورة.

على الفور، انتقلت عدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق بتعليمات من الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف.

كان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الخامس في عمارة مكونة من 6 طوابق بمنطقة الحكر، بجوار مسجد سامح حسب الله، وأسفر الحادث عن مصرع طفلين وأصيب 4 آخرون، وعلى الفور تم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي.

وكشفت مصادر طبية عن أن الحريق أسفر عن مصرع طفلين هما إسلام أحمد عادل، 7سنوات، وأسيل أحمد عادل 5 سنوات، فيما أصيب كل من أحمد عادل غريب، 33 سنة، يقيم بالحكر وأصيب في الوجه والفخذين بحروق من الدرجة الأولى والثانية وولاء محمود إسماعيل 32 سنة تقيم بنفس العنوان وأصيبت باختناق، وإسراء أحمد عادل، 3 سنوات، وأصيبت بحروق وغيبوبة تامة وعلى محمود المقليظي، 9 سنوات وأصيب باختناق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.