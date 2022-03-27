مسلسلات رمضان 2022| تفاصيل شخصية كريم عبد العزيز في «الاختيار 3»

يخوض الفنان كريم عبد العزيز، سباق الدراما الرمضاني لعام 2022، بمشاركته ضمن أبطال عمل مسلسل “الاختيار 3”، المقرر عرضه حصريا عبر قنوات “أون” في عمل هو الأضخم انتاجيًا هذا العام.

ويجسد الفنان كريم عبد العزيز، شخصية ضابط الأمن الوطني زكريا يونس، الذي ظهر خلال الجزء الثاني من المسلسل وعرض في رمضان الماضى، حيث سيواصل خلال الجزء الثالث دوره في محاربة الإرهاب.

أبطال مسلسل “الاختيار3”

يشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، في أول اجتماع لهم بعمل فني واحد، إضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: “أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل”.

إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم “خالد زكى”، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أحداث العمل

ويتناول الجزء الثالث من العمل بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصي، سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبدالسلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.