القبض على إرهابي و8 متهمين خلال مداهمات أمنية في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على إرهابي وثمانية متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط كميات من المواد المتفجرة، ضمن عمليات بغداد.

وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4/1) إرهاب، بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

وأضافت، أنه "كما نفذت تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشرة واجبات بحث وتفتيش، أسفرت عن ضبط كدس من المواد المتفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية احتوى خمس قنابر هاون مختلفة العيار وثلاثة مقذوفات أحدها عيار (155 ملم) في مناطق جنوبي بغداد".

وبينت أنه "تمكنت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في جانب الرصافة".

ونوهت بأنه "تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية، بينهم مصاب بطلق ناري، تم نقله الى احد المستشفيات القريبة من الحادث، بالإضافة الى مصادرة الأسلحة التي في حوزتهم في جانب الكرخ".

وأشارت إلى"احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي وقت سابق، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف القوات الأمنية، نفذت وفقًا لمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الاستخبارات، بأنه "بعمليات نوعية استباقية تم خلالها إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قواتنا الأمنية، والكشف والوصول إلى منزل مفخخ بعبوات ناسفة كبيرة بقضاء تلعفر لاستهداف قواتنا الأمنية، بلغت 8 عبوات على شكل جلكانات سعة 25 لترا معبأة بمادة السيفور، وعبوة أخرى محلية الصنع".

وأشار البيان إلى أن "الاستخبارية وبإسناد القوات البرية تمَكنت من إجهاض عملية إنشاء وكر لداعش الإرهابي في ناحية الحضر غربي نينوى، والوصول إليه وضبط بداخله (دراجة نارية، ورشاشة أحادية عيار 14،5 ملم، و500 إطلاقة للرشاشة الأحادية، وبندقية AK47 ، و3 عبوات على شكل جلكانات سعة 25 لترا معبأة بمادة السيفور، و6 رمانات قاذفة ضد الدروع والأشخاص، و6 قنابر هاون عيار 60 و82 ملم، في قرية سعدية محمد التابعة لناحية الحضر غربي نينوى".

وأضافت أن" العملية ما زالت مستمرة للقبض على العناصر الإرهابية التي حاولت إنشاء الوكر"، من جانبه تكفل الجهد الهندسي للفرقة برفع وتفجير المواد المضبوطة تحت السيطرة".