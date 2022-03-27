الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد وضوابط تنفيذ قرار العلاوة الدورية 2022

العلاوة
العلاوة

قرار العلاوة الدورية 2022.. تستعد الإدارات المالية بجميع الوزارات ودواوين المحافظات والجهات التابعة لتنفيذ قرار العلاوة الدورية 2022، اعتبارًا من مرتبات شهر أبريل المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبكير مواعيد صرف الزيادة الجديدة فى أجور العاملين بالدولة بداية من شهر أبريل 2022 بدلًا من يوليو 2022.
ويسرى قرار العلاوة الدورية 2022 على جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو غير المخاطبة بأحكام القانون، والتى تصرف بنسبة تتراوح ما بين 8% لـ 15% من الأجر الوظيفى أو الأساسى للموظف فى 30 مارس 2022، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول أبريل 2022.

من يسرى عليهم قرار العلاوة الدورية 2022


ويسقط الحق فى العلاوة الدورية على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفى، بينما إذا كانت تصرف العلاوة السنوية بنسبة من الأجر الأساسى ترتفع نسبتها إلى 15% .
 

ضوابط تنفيذ قرار العلاوة الدورية 2022
كانت وزارة المالية قد أصدرت قرار بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بزيادة نسبة العلاوة السنوية، لتصبح 8% بدلًا من 7% من الأجر الوظيفى للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كما ارتفعت نسبة العلاوة الخاصة للجهات غير المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية من 13% لـ 15%، فى إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة لتحسين مستوى دخول المواطنين والتخفيف من حدة موجة التضخم التى تشهدها أسعار مختلف السلع تأثرًا بالأزمة العالمية.

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ومن المقرر أن يصرف العاملين بالدولة علاوة جديدة بنسبة 5% لمن ينطبق عليهم شروط استحقاق الترقية لدرجة وظيفية أعلى اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل تزامنًا مع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2022-2023، وفقًا للقواعد التنفيذية التى يصدرها لاحقًا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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