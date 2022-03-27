مسئول صحة أوكرانى: المساعدات الإنسانية لأوكرانيا تتراجع

قال أوليكسي لاريمينكو نائب وزير الصحة الأوكراني اليوم الأحد، إن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى بلاده بدأت تتناقص حتى على الرغم من تواصل القصف الروسي بلا هوادة.



وأضاف لاريمينكو، أثناء تفقده مستودعا للبضائع قرب مطار شوبان في العاصمة البولندية وارسو خلال إيصال معدات طبية من خلال جمعية (ديركت ريليف) الخيرية، إنه ممتن للمجتمع الدولي لما قدمه من مساعدات حتى الآن.



وتشمل الشحنة المتجهة إلى أوكرانيا أسرة معدنية وأجهزة لمرضى الأزمات التنفسية ومكثفات أوكسجين. لكن لاريمينكو أضاف أن هناك حاجة ماسة للمزيد من الدعم ودعا منظمات إغاثة أخرى لإرسال المساعدات.

وقال لـ"رويترز": "ما نشهده على مدى الأسبوع الماضي هو تناقص في مستوى الدعم الإنساني قليلا. نأمل أن يكون ذلك مجرد توقف مؤقت للعثور على موارد جديدة لأن العدوان الروسي يتزايد وهم يقصفون المدنيين".

وأضاف، "ما نطلبه، إذا كانت لديكم القدرة على المساعدة، قدموها الآن رجاء... لا تنتظروا لأسابيع أو أشهر لأننا نحتاج الدعم الآن".

وكان ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين للنزاع في أوكرانيا بلغ، منذ 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس السبت، 2909 ضحايا، بينهم 1119 قتيلا و1790 مصابًا.

وأشار المكتب- في تحديثه اليوم الأحد، لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا- إلى أن 360 قتيلًا إضافة إلى 921 مصابًا سقطوا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، بينما سقط 301 قتيل و694 مصابًا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية، أما في الأراضي التي تسيطر عليها "الجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها" فسقط 59 قتيلا و227 جريحًا.

وأوضح التحديث أن 759 قتيلًا و869 مصابًا سقطوا في مناطق أخرى من أوكرانيا، تشمل مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وكييف وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات.