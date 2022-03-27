الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القضاء الإدارى يودع حيثيات عدم قبول شطب مرتضى منصور من «المحامين»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إيداعها حيثيات عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين التي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب رئيس نادي الزمالك من جدول القيد العام بالنقابة، لانتفاء شرط المصلحة.

وقالت حيثيات المحكمة، كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل محامٍ ومقيد بنقابة المحامين وأقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن شطب رئيس الزمالك من جدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين استنادا لإساءته مهنة المحاماة.

ولما كان ما تقدم وكان المشرع قد أوجب في رافع الدعوى توافر المصلحة الشخصية والمباشرة، وإنه ولئن كان المدعي يعمل محامٍ ومقيد بنقابة المحامين إلا أنه لا تتوافر في شأنه المصلحة الشخصية والمباشرة في دعواه الماثلة بحسبان أن نقابة المحامين هي المنوط بها الدفاع عن مهنة المحاماة والزود عنها أخذا في الاعتبار ما ورد في معرض دفاع النقابة من أنه لم تتم إحالة المدعى عليه الأول إلى مجلس تأديب المحامين أو اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده وهو مما لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

نقابة المحامين رئيس نادى الزمالك القضاء الادارى رئيس الزمالك محكمة القضاء الإداري مجلس الدول الدعوى المقامة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

الحكومة توافق على إقامة الأفراح فى القاعات المغلقة بالفنادق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)

وزير الجيش الإسرائيلى يجتمع مع أنتونى بلينكن