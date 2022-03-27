القضاء الإدارى يودع حيثيات عدم قبول شطب مرتضى منصور من «المحامين»

أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إيداعها حيثيات عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين التي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب رئيس نادي الزمالك من جدول القيد العام بالنقابة، لانتفاء شرط المصلحة.

وقالت حيثيات المحكمة، كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل محامٍ ومقيد بنقابة المحامين وأقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن شطب رئيس الزمالك من جدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين استنادا لإساءته مهنة المحاماة.

ولما كان ما تقدم وكان المشرع قد أوجب في رافع الدعوى توافر المصلحة الشخصية والمباشرة، وإنه ولئن كان المدعي يعمل محامٍ ومقيد بنقابة المحامين إلا أنه لا تتوافر في شأنه المصلحة الشخصية والمباشرة في دعواه الماثلة بحسبان أن نقابة المحامين هي المنوط بها الدفاع عن مهنة المحاماة والزود عنها أخذا في الاعتبار ما ورد في معرض دفاع النقابة من أنه لم تتم إحالة المدعى عليه الأول إلى مجلس تأديب المحامين أو اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده وهو مما لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.