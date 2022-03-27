محافظ مطروح يتفقد أعمال رفع كفاءة كورنيش المدينة استعدادًا لموسم الصيف (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال ترميم الطريق الدولى الساحلى مطروح - الإسكندرية، بدءا من الكيلو 3 حتى الكيلو 8 مع الحفاظ على منسوب ومستوى الرصف، كذلك أعمال توسعة مدخل منطقة الكيلو 7 مع ازدواج الشارع وامتداده بشارع الإمام مالك، وعمل ميدان، بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق، والمهندس أحمد ناصر رئيس جهاز مشروعات الصرف الصحى ومديرى المديريات والإدارات المعنية والشركات المنفذة.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال الرصف وتوسعة شارع الامام مالك مزدوج بعد الانتهاء من أعمال مد البنية التحتية، وأعمال جهاز مشروعات الصرف الصحي، وإقامة غرفة صرف بشارع علم الروم، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة كورنيش المدينة للظهور بالمظهر الجمالى والسياحى اللائق، استعدادًا لموسم الصيف السياحى.

جاء ذلك استمرارًا للجولات الميدانية والحرص على متابعة تنفيذ الأعمال الجارية والمشروعات ومد البنية التحتية، للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات، وكذلك الاستعداد لموسم الصيف القادم.

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