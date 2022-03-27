الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

تعليم الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشان القبول بكلية الهندسة والمعاهد الفنية العليا

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة اقتراح برغبة مقدم من رئيس اللجنة بشأن القبول بكلية الهندسة والمعاهد الفنية العليا، بحضور كل من الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والدكتور رامي إسكندر من المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبه عرض الدكتور نبيل دعبس الاقتراح المقدم منه حيث اكد علي ضرورة البدء من العام الدراسي القادم لنظام العلمي والادبي دون التشعب بالقسم العلمي إلى علوم ورياضة لفتح المجال امام الطلاب في العلمي بصفة عامة للالتحاق بكلية الهندسة والمعاهد الهندسية العليا، نظرا لانخفاض أعداد المتقدمين بتلك المعاهد، والتي تصل لنسبة 10 بالمائة فقط.

وكشف «دعبس» أن هناك 55 معهدا هندسيا عالي مهدد بالتوقف عن العمل نظرا لعدم الالتحاق بهم، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب علي الاستثمار في مجال التعليم الأعلى، وتشريد العمالة وغيرها من الأمور الضارة، مطالبا بضرورة فتح الالتحاق للمعاهد الهندسية العليا لطلاب العلمي علوم هذا العام، وتطبيق نظام العلمي فقط والأدبي من العام القادم مباشرة، كما طالب رئيس اللجنة بالعمل بنظام المواد الدراسية المؤهلة للنضمام لتلك المعاهد أو ما تسمي مواد القدرات، دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

من جانبه أكد الدكتور محمد لطيف الامين العام للمجلس الأعلي للجامعات على أن التحاق طلاب العلمي علوم هذا العام بكليات الهندسة أو المعاهد الهندسية العليا، أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.                    

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