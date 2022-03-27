أستاذ بجامعة المنصورة يشارك في تنظيم مؤتمر دولي عن الذكاء الاصطناعي

يشارك الدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة ومقرر اللجنة الوطنية للفيزياء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع عشر للإلكترونيات والحاسوب والذكاء الاصطناعي برعاية معهد مهندسي الإلكترونيات والكهرباء (IEEE) والذي تنظمه جامعة بيتشتى وتستضيفه جامعة بلويشت للغاز والبترول في الفترة 30 يونيو حتى 2 يوليو 2022.

تأتي هذه المشاركة في إطار التعاون الدولي المميز مع جامعة بيتشتى والذي ينسقه الدكتور محمد صلاح منذ عام 2015، وكان نتاجه العديد من تبادل الأساتذة والطلاب والأبحاث المشتركة والإشراف المشترك في تخصصات الفيزياء النظرية والإشعاعية.

وامتدادا لهذا التعاون دعا منظمو المؤتمر الدكتور صلاح للمشاركة في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر وخاصة وأنه منسق برنامج الفيزياء الطبية للدراسات العليا بكلية العلوم، وقام بالتسجيل للعديد من طلاب الماجستير والدكتوراه في موضوعات الذكاء الاصطناعي في التصوير والتشخيص الطبي، متعاونا مع الكثير من المتخصصين في مجال الحاسوب وعلوم البيانات في مصر وخارجها.

ويشرف الدكتور صلاح على ما يزيد على 10 طلاب ماجستير تخصص الفيزياء الطبية سيشاركون في المؤتمر بإلقاء أوراق بحثية مميزة تربط بين الفيزياء الطبية والذكاء الاصطناعي بهدف التطبيقات الطبية التي تعزز وتحسن التشخيص الطبي الأوتوماتيكي للعديد من الأمراض.

وفي سياق المؤتمر يترأس الدكتور صلاح ورشة عمل عن علوم المواد الذكية والمستخدمة في التطبيقات الحيوية والطبية وكذا التطبيقات المتعلقة بالطب.

كما حصدت جامعة المنصورة الجديدة ممثلة في كلية الهندسة أربعة مراكز في أول هاكثون للمدن الذكية بإشراف وزارة التعليم العالي، والتي قامت جامعة بنها بتنظيمه في الفترة من 23 إلى 26 مارس الحالي، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيس، السويدي.

وكانت الجوائز الثلاثة الأولى لمشاريع مقدمة من طلاب الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة، وترتبط بأفكار ونماذج عن مشاريع التخرج الخاصة بهم.