بعد اختلافهم على حصيلة مسروقات.. شابان وفتاة يقتلون شريكهم في طنطا

نجح فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، برئاسة المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث الجنائية، والرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث ثان طنطا، ومعاونيه من فك لغز قضية قتل لشاب مجهول وملقاه بجوار جانبيه السكة الحديد بطنطا.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقي بلاغا من العميد اسامة أبو فرد مأمور قسم ثان، طنطا يفيد بالعثور علي جثه لشاب اعلي جانبيه السكة الحديد بطنطا، و شكل اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية فريق بحث لسرعة عمل التحريات وضبط مرتكب الواقعة، وبعمل التحريات والتحقيقات والتي استغرقت 48 ساعة تم الوصول إلي مرتكب الواقعة

وكشفت التحريات وجود 3 أشخاص شابان وفتاة، وتم الاتفاق بينهم على قتل شريكهم الرابع بعد اختلافهم مع بعضهم علي حصيلة مسروقات قامو بها خارج نطاق محافظة الغربية وعقب تقسيمهم المسروقات عقدوا النية للتخلص منه

وتبين أن المتهمين هم "أ ا. م"، و"ن"، و"م. و"، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهم وبالعرض علي النيابة العامة اعترفوا بالجريمة، وتم تمثيل الجريمة وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أيام على ذمة التحقيقات.