امتلاك السوشيال ميديا.. مشاهير بدأوا في تدشين منصاتهم الاجتماعية

خلال الآونة الأخيرة، أصبحت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي جزءا اساسياً للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم.

كما يؤثر التقدم التكنولوجي بشكل كبير على جوانب كثيرة من الحياة، وكلما ازداد هذا التقدم كلما أثر في تغيير نمط حياة الأشخاص.

فهناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه وتقضية الوقت، وربما لإضاعة الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدموها بشكلها الفعال.

ويؤثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع ككل، لأنها يمكن أن تؤدي لمشكلات كثيرة، وهو السبب الرئيسي في جعل العديد من المشاهير في الاستغناء عن المنصات الأكثر شهرة في الوقت الحالي وتدشين منصاتهم الخاصة بهم.

ورصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المشاهير في الفترة الأخيرة الذين اعتزموا تدشين منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إيلون ماسك

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، في تغريدة أمس (السبت)، إنه «يفكر بجدية» في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.

وكان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي «تويتر» حول ما إذا كان سيفكر في إنشاء منصة تواصل اجتماعي تتكون من خوارزمية مفتوحة المصدر وتعطي الأولوية لحرية التعبير وتقدم الحد الأدنى من الدعاية.

وانتقد ماسك، الذي يستخدم «تويتر» بكثرة، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة. وقال إن الشركة تقوّض الديمقراطية بعدم التزامها بمبادئ حرية التعبير.

وتأتي تغريدته بعد يوم واحد من نشره استطلاعاً على «تويتر» سأل فيه المستخدمين عمّا إذا كانوا يعتقدون أن «تويتر» يلتزم بمبدأ حرية التعبير، وكانت إجابة أكثر من 70% «لا».

وقال ماسك، أول من أمس (الجمعة): «نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة. يُرجى التصويت بعناية».

شركات التكنولوجيا

ووفقاً لوكالة رويترز الاخبارية، فإذا قرر ماسك المضي في إنشاء منصة جديدة، فسوف ينضم إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تقدم نفسها على أنها حامية حرية التعبير والتي تأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأن وجهات نظرهم يتم قمعها على منصات مثل: «تويتر»، و«فيسبوك» المملوك لشركة «ميتا»، و«يوتيوب» المملوك لـ ألفابت.

كريس بافلوفسكي

كما أسس رائد أعمال تكنولوجي من كندا، ويدعى كريس بافلوفسكي في عام 2013، موقع Rumble هي منصة فيديو كندية عبر الإنترنت بديلة الي موقع الفيديو يوتيوب.

ويحظى الموقع بشعبية بين المستخدمين الأمريكيين ذوي الميول اليمينية، ويروج Rumble لنفسه على أنه "محصن ضد إلغاء الثقافة".

الرئيس الأمريكي ترامب

وفي عام 2021، أعلن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" TRUTH Social"، وهي شبكة تواصل اجتماعية جديدة تهدف إلى الوقوف في وجه ما سماه ترامب "استبداد شركات التكنولوجيا الكبرى".

حيث تم إطلاق التطبيق في نسخته التجريبية نوفمبر 2021 وسيكون متاحا لمن تتم دعوتهم فقط.

بينما يتوقع إطلاقه للعامة في الربع الأول من عام 2022 بحسب بيان صحفي.

وقال ترامب في البيان: "لقد أنشأت شركة TRUTH Social للوقوف في وجه طغيان شركات التكنولوجيا الكبرى".

وأضاف: "نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسكم الأميركي المفضل، هذا غير مقبول".