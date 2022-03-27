الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

امتلاك السوشيال ميديا.. مشاهير بدأوا في تدشين منصاتهم الاجتماعية

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

خلال الآونة الأخيرة، أصبحت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي جزءا اساسياً للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم. 

كما يؤثر التقدم التكنولوجي بشكل كبير على جوانب كثيرة من الحياة، وكلما ازداد هذا التقدم كلما أثر في تغيير نمط حياة الأشخاص.

فهناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه وتقضية الوقت، وربما لإضاعة الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدموها بشكلها الفعال.

ويؤثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع ككل، لأنها يمكن أن تؤدي لمشكلات كثيرة، وهو السبب الرئيسي في جعل العديد من المشاهير في الاستغناء عن المنصات الأكثر شهرة في الوقت الحالي وتدشين منصاتهم الخاصة بهم.  

ورصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المشاهير في الفترة الأخيرة الذين اعتزموا تدشين منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

إيلون ماسك

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، في تغريدة أمس (السبت)، إنه «يفكر بجدية» في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.

وكان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي «تويتر» حول ما إذا كان سيفكر في إنشاء منصة تواصل اجتماعي تتكون من خوارزمية مفتوحة المصدر وتعطي الأولوية لحرية التعبير وتقدم الحد الأدنى من الدعاية.

وانتقد ماسك، الذي يستخدم «تويتر» بكثرة، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة. وقال إن الشركة تقوّض الديمقراطية بعدم التزامها بمبادئ حرية التعبير.

وتأتي تغريدته بعد يوم واحد من نشره استطلاعاً على «تويتر» سأل فيه المستخدمين عمّا إذا كانوا يعتقدون أن «تويتر» يلتزم بمبدأ حرية التعبير، وكانت إجابة أكثر من 70% «لا».

وقال ماسك، أول من أمس (الجمعة): «نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة. يُرجى التصويت بعناية».

شركات التكنولوجيا 

ووفقاً لوكالة رويترز الاخبارية، فإذا قرر ماسك المضي في إنشاء منصة جديدة، فسوف ينضم إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تقدم نفسها على أنها حامية حرية التعبير والتي تأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأن وجهات نظرهم يتم قمعها على منصات مثل: «تويتر»، و«فيسبوك» المملوك لشركة «ميتا»، و«يوتيوب» المملوك لـ ألفابت. 

كريس بافلوفسكي

كما أسس رائد أعمال تكنولوجي من كندا، ويدعى كريس بافلوفسكي في عام 2013، موقع Rumble هي منصة فيديو كندية عبر الإنترنت بديلة الي موقع الفيديو يوتيوب.

ويحظى الموقع بشعبية بين المستخدمين الأمريكيين ذوي الميول اليمينية، ويروج Rumble لنفسه على أنه "محصن ضد إلغاء الثقافة".

الرئيس الأمريكي ترامب 

 

وفي عام 2021، أعلن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" TRUTH Social"، وهي شبكة تواصل اجتماعية جديدة تهدف إلى الوقوف في وجه ما سماه ترامب "استبداد شركات التكنولوجيا الكبرى".

حيث تم إطلاق التطبيق في نسخته التجريبية نوفمبر 2021 وسيكون متاحا لمن تتم دعوتهم فقط.

بينما يتوقع إطلاقه للعامة في الربع الأول من عام 2022 بحسب بيان صحفي.

وقال ترامب في البيان: "لقد أنشأت شركة TRUTH Social للوقوف في وجه طغيان شركات التكنولوجيا الكبرى".

وأضاف: "نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسكم الأميركي المفضل، هذا غير مقبول".

استقبال إيرادات السوشيال ميديا للضرائب أعطال مواقع التواصل الاجتماعي مشاهير التلاوة إدراك الأشخاص أحد الأشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

بجرعة وزارية.. «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (خاص)

قوات الجيش والشرطة تدمر 555 فدان خشخاش وبانجو وتضبط 183 طن مخدرات بجنوب سيناء

«يا بتاع الصنايع» هكذا وصفت أمينة رزق أحمد زكى لقبوله دور طه حسين فى «الأيام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية

بقيادة عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون «الشيخ جراح» والمسجد الأقصى

وزير الخارجية الأمريكي: لا نرغب أن تكون إسرائيل «الباب الخلفي لروسيا»