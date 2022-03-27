الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: شرب القهوة يقلل الإصابة بأمراض القلب

القهوة
القهوة

أفادت دراسة حديثة أجرتها جامعة ملبورن الأسترالية، بأن شرب القهوة قد يساعد في حماية القلب ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض القلبية أو تردي الوضع الصحي للمرضى الذين يعانون من مشكلات بالقلب.

يأتي ذلك على خلاف كل المخاوف المنتشرة بين بعض الأطباء والعامة بشأن تأثير القهوة السيئ على مرضى القلب.

وذكرت مجلة "ساينس دايلي" نقلًا عن بيتر كيسلر، الباحث بجامعة ملبورن، قوله: "لقد اكتشفنا أن شرب القهوة له تأثير محايد، بمعنى أنه لا يسبب ضررًا أو أنه مرتبط بفوائد متعلقة بصحة القلب".

وأضاف "كيسلر"، أن الدراسة اعتمدت على بيانات البنك الحيوي البريطاني "بيوبنك" التي تتبع التطورات الصحية لما يزيد على 500 ألف شخص على مدار 10 سنوات، مشيرًا إلى أن المسجلين في هذا البنك يتناولون القهوة بمعدل يتراوح ما بين فنجان واحد إلى 6 أو أكثر في اليوم الواحد.

وكشفت الدراسة عن أن المشاركين الذين يشربون ما بين اثنين إلى 3 فناجين من القهوة يوميا لديهم فرص مخاطر أقل في التعرض لمشكلات بالقلب، أما بالنسبة للأشخاص الذين يشربون ما يقرب من فنجان واحد يوميًا فهم أقل عرضة للإصابة بالأزمة القلبية أو الوفاة من أمراض الشريان التاجي.

وتركز الجزء الثاني من الدراسة على اختبار العلاقة بين الأنواع المختلفة من القهوة، وتشمل القهوة المطحونة التي تحتوي على الكافيين، والقهوة سريع الذوبان والقهوة منزوعة الكافيين.، مشيرة إلى أن شرب فنجان واحد إلى 5 من القهوة يقلل مخاطر الإصابة بمتلازمة اضطراب نبضان القلب والإصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية، وشرب فنجانين إلى 3 من أي نوع من القهوة بشكل يومي يرتبط بقلة مخاطر الموت المبكر نتيجة أمراض قلبية.

كانبرا الأمراض القلبية القهوة صحة القلب

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