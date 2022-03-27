الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مليون و317 ألف مستفيد من الدعم النقدي «كرامة» حتى مارس الجاري

كرامة
كرامة

قال تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونًا و317 ألفًا و336 مستفيدًا حتى مارس الجاري، مقارنة بمليونًا و328 ألفًا و884 مستفيدًا حتى فبراير الماضي، والذي يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة.

الاستعلام عن الدعم النقدي

وأكدت وزارة التضامن، أن هناك عدة إجراءات للاستعلام عن الدعم النقدي وهي إدخال الرقم القومي، سواء للاستعلام أو تقديم الشكاوى، وسيتم من خلال الرقم القومي الخاص التعرف على كل من اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل وكرامة، نوع البطاقات، حالة البطاقة.

وأضافت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الالكتروني للاستقبال والرد على شكاوى تكافل وكرامة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه تم توسع شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل 9.5 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن، لافتة إلى ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.68 مليون أسرة تشمل 6.4 مليون فرد فى عام 2014، لتصل إلى 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد فى عام 2021 بزيادة تصل إلى 120٪، بالإضافة إلى ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500٪.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي، "تكافل وكرامة" لمن تخلف عن الصرف، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع هيئة البريد المصري وذلك لمتابعة صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وايضا لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم بين المواطنين التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

 

التضامن البريد المصري فيروس كورونا ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي تقليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يطير اليوم إلى السنغال.. ورحلة المشجّع بـ23 ألف جنيه

سعر طن الحديد اليوم الأحد 27- 3- 2022 في الأسواق.. وسبب ارتفاعه

أحداث الظهيرة| جديد مباراة مصر والسنغال وفرص عمل بـ3600 جنيه وتفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وزيرة الثقافة تعلن الأجندة الإبداعية فى رمضان.. 1479 فعالية فى ربوع مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27 -3-2022

طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء مشمسة وبرودة شديدة ليلاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكي: لا نرغب أن تكون إسرائيل «الباب الخلفي لروسيا»

القدس.. المستوطنون يستعدون لاستفزازات فى حى الشيخ جراح خلال رمضان

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط