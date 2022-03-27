مليون و317 ألف مستفيد من الدعم النقدي «كرامة» حتى مارس الجاري

قال تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونًا و317 ألفًا و336 مستفيدًا حتى مارس الجاري، مقارنة بمليونًا و328 ألفًا و884 مستفيدًا حتى فبراير الماضي، والذي يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة.

الاستعلام عن الدعم النقدي

وأكدت وزارة التضامن، أن هناك عدة إجراءات للاستعلام عن الدعم النقدي وهي إدخال الرقم القومي، سواء للاستعلام أو تقديم الشكاوى، وسيتم من خلال الرقم القومي الخاص التعرف على كل من اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل وكرامة، نوع البطاقات، حالة البطاقة.

وأضافت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الالكتروني للاستقبال والرد على شكاوى تكافل وكرامة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه تم توسع شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل 9.5 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن، لافتة إلى ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.68 مليون أسرة تشمل 6.4 مليون فرد فى عام 2014، لتصل إلى 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد فى عام 2021 بزيادة تصل إلى 120٪، بالإضافة إلى ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500٪.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي، "تكافل وكرامة" لمن تخلف عن الصرف، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع هيئة البريد المصري وذلك لمتابعة صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وايضا لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم بين المواطنين التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.