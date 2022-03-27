«القوى العاملة»: تعيين 827 شابا بينهم 10 من «قادرون باختلاف» ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 827 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 10 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2660 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 870 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و 880 شهادة قياس مستوى المهارة.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال شهر فبراير الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 597 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 684 عامل، كما تم التفتيش على 235 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 59 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منحة مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 2000 جنيه ، فضلاً عن صرف منحة للرعاية الصحية لعامل لإجراء عمليات جراحية.

وكانت مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف، قامت خلال شهر يناير الماضي، بتعيين 765 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 13 "قادرون باختلاف "، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2573 شاباً منهم 11 " قادرون باختلاف " ، فضلاً عن استخراج 792 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و 780 شهادة قياس مستوى المهارة.

وقامت المديرية، بالتفتيش على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 632 عامل، وعمل 3 ندوات توعية، كما تم التفتيش على 192 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 43 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .