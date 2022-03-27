«الصحة» تعلن أماكن تمركز الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن تمركز الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت اليوم فى كافة محافظات الجمهورية بالمجان.

وقالت إن الحملة تجوب المنازل «من بيت لبيت» في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة.

وأشارت إلى تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

ويطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بعد قليل، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتى تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من مركز طب أسرة دار الحكمة بمصر الجديدة.

وأوضح أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.

من جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

ودعا جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكداً مأمونية ومجانية التطعيمات، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية صد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

