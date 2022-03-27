الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات عائلية وراء انتحار شاب من الطابق التاسع بمدينة نصر

سقوط شاب
سقوط شاب

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال أهلية شاب ألقى بنفسه من شرفة شقته بالطابق التاسع بمدينة نصر.

وقال أهلية المتوفى بأن خلافات ومشاكل عائلية نشبت بينهم منذ فترة تسببت فى دخول المتوفى فى حالة من الإكتئاب الشديد مما دفعه لإلقاء نفسه دون تفكير.

وكان انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة موقع سقوط شاب من الطابق التاسع بمدينة نصر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بشارع عباس بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر علي جثة شاب مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أنه سقط من الطابق التاسع من شرفة شقة وتم نقل الجثة للمشرحة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

شقة اجراءات سقوط مدينة نصر القاهرة

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وائل لطفي

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