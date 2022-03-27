حدث ليلا.. مصرع موظفين في انقلاب سيارة بسيوة وحبس المتهم بقتل جاره بالوراق

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، خلال التقرير التالي:

مصرع موظفين في انقلاب سيارة على طريق الملاحات بسيوة

شهد طريق الملاحات فى واحة سيوة، اليوم السبت، حادثًا مروريًا حيث لقى شخصان مصرعهما، إثر انقلاب سيارة.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى سيوة المركزى وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

استقبل مستشفى سيوة المركزى، فؤاد محمد فؤاد "27 سنة" - من سيوة- جثة هامدة وأحمد عبدالعظيم السيد " 50 سنة" - من مطروح- جثة هامدة، إثر حادث انقلاب سيارة بطريق الملاحات بواحة سيوة، وقد تم وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت بلاغا بالحادث، فتم الدفع بسيارات إسعاف، لنقل الجثتين إلى مستشفى سيوة المركزى، عقب إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

بينهم شقيقان.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص في حادثين بقنا

وقع حادث في محافظة قنا، اليوم السبت، حيث لقى شقيقان مصرعهما، فى تصادم سيارة ملاكى مع أخرى أمام قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت .

وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة أخرى أمام قرية العمرة بمركز أبوتشت فى قنا.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وقد تبين من الفحص مصرع كمال السيد على، 45 عاما، عزوز السيد على، 35 عاما، من قرية أبوشوشة

كما لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، فى انهيار حفرة أثناء عمله بمشروع الصرف الصحى بمركز أبوتشت شمالى قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع عامل أثناء حفر بإحدى مشروعات الصرف الصحى بمركز أبوتشت شمال قنا، وأسفرت الواقعة عن مصرع محمود حسين ابو المجد، فى انهيار حفرة لمشروع الصرف الصحى بقرية نجع العرق التابعة لعزبة البوصة فى أبوتشت.

معركة بالأسلحة.. مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في أسيوط

شهد مركز ساحل سليم بنطاق مديرية أمن أسيوط، حادثًا أليمًا حيث لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب 4 أشخاص آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بقرية الشامية بسبب خلاف على حدود قطعة أرض زراعية.

وتم نقل الجثة والمصابين وانتقلت قوات الشرطة وسيطرت على الحادث، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا.

تلقى اللواء عمرو السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية الشامية التابعة للمركز بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع قتلى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة ونشوب مشاجرة مسلحة بين جيران وهم أهل بيت ممدوح حفنى وأهل بيت كمال على محمد بسبب خلاف على حدود قطعة أرض زراعية.

أسفرت المشاجرة عن مقتل كريمة كمال على 41 سنة، بينما أصيب 4 أشخاص آخرين وهم ممدوح حفنى طاهر 72 سنة بطلق نارى، وفتحية عبدالله خلف 44 سنة بطلق نارى بالذراع، ونسرين عيد محمود 19 سنة بطلق نارى بالفخذ ودنيا عيد محمود 18 سنة بطلق نارى بالذراع.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الساحل المركزى تحت تصرف النيابة ونقل المصابين لمستشفى الإيمان العام والشاملة لتلقى العلاج وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

لحظة اقتحام أخطر وكر لتصنيع العقاقير المخدرة في الجيزة

أبرز فيديو صادر عن وزارة الداخلية لحظة اقتحام وضبط أجهزة وكر يديره أحد العناصر الإجرامية المتخصصة فى تصنيع الأقراص المخدرة وتتمكن من ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة ومواد التصنيع، تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية– مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة.. تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، بحوزته (4000 قرص مؤثر –مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بأنه يتحصل على العقاقير المخدرة المضبوطة من إثنين من العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال التصنيع والإتجار بالعقاقير المخدرة.

تم تحديدهما (شخصين –مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وتبين قيامهما بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة وإعداد مكان لتصنيع وإنتاج وتعبئة وتغليف تلك العقاقير المخدرة داخل مطبعة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.. وتبين قيام أحدهما بتوفير المعدات والأدوات اللازمة التى تستخدم فى عملية التصنيع بينما يتولى الثانى توفير المواد الخام والأولية والإشراف على عملية التصنيع ، وقيامهما بتخزينها وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبتفتيش المطبعة المُشار إليها عُثر بداخلها على(68500 قرص لعقار الترامادول –كمية من بودرة عقار الترامادول المخدر–108380 قرص لعقار "بريجافالكس"–كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع– عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) بالإضافة إلى (مبالغ مالية –جهاز "لاب توب"– 3 هواتف محمولة – سيارة).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وأقرا بإعدادهما وتجهيزهما للمصنع بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع العقاقير المخدرة لترويجهما على عملائهما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (10,000,000 – عشرة مليون جنيه تقريباً.

حبس المتهم بقتل جاره في الوراق بسبب خلافات الجيرة

قررت النيابة العامة بالوراق حبس عامل قتل جاره باستخدام سلاح أبيض في الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق إخطارًا من المستشفى باستقباله أحد الأشخاص مصابًا بطعنة نافذة، ولقى مصرعه فور وصوله.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي مفتش مباحث الشمال، أن الجار وراء ارتكاب الواقعة.

وأكد شهود العيان أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه من سلاح أبيض، وبدأ الجيران في ملاحقته ليصاب بكسر في صاقة خلال المطاردة.

وتم القبض على المتهم ونقله إلى المستشفى، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والاستماع لأقوال أسرة القتيل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.