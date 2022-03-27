الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخليج الإماراتية: استمرار ميليشيات الحوثي في تصعيد اعتداءاتها يؤكد أنها لا ترغب في السلام

الحوثي
الحوثي

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تصعيد اعتداءاتها الإجرامية على المنشآت المدنية السعودية وتماديها في تهديد الاستقرار الإقليمي، يؤكد أنها ماضية في مشروعها المدمر واستخفافها بالقانون الدولي والالتزامات الأخلاقية، ولا ترغب في السلام كما تطالب بذلك كل المساعي الحميدة وآخرها مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "جرائم الحوثي المزدوجة" - أنه في يوم واحد نفذت الميليشيات الإجرامية 16 اعتداءً بطائرات مسيّرة ومقذوفات صاروخية على مرافق مدنية بينها محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو» بمدينة جدة، وهي بحد ذاتها جريمة حرب لأنها استهدفت عصب طاقة حيوياً في ظرف دولي حساس، وهذا الاعتداء ممنهج ومدروس.

وأشارت إلى أن تجاهل هذا التهديد سيؤدي إلى نتائج كارثية سيدفع ثمنها العالم أجمع، إذا لم يتجاوز المجتمع الدولي لغة الإدانة والاستنكار واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة توقف هذه التهديد، فقد جاءت الاعتداءات الهمجية على السعودية بعد يومين من تدمير قوات تحالف دعم الشرعية زورقين مفخخين للحوثيين كانا يتربصان بإمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر.

ابوظبى الإمارات ميليشيات الحوثي

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