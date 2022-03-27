التايمز البريطانية تدعو للقيام برحلة بحرية فى البحر الأحمر إلى مصر

دعت "سو براينت" محررة متخصصة في الرحلات البحرية، ولا سيما السفن الصغيرة ورحلات الاستكشاف لصحيفة التايمز البريطانية، محبي السفر حول العالم للقيام برحلة بحرية في البحر الأحمر إلى مصر، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يتعافي بشكل سريع في مصر.

كما دعت محررة السفر إلى القيام برحلة بحرية في البحر الأحمر ومن ثم زيارة مصر.

وسردت محرر ومدونة السفر الشهيرة رحلتها لمصر، حيث زارات المتحف المصري في وسط القاهرة وشاهدت قناع الملك توت عنخ أمون الشهير، فضلًا عن الأهرامات والتي قالت عنها أنها لا تفقد سحرها أبدًا، وحجمها الهائل وتعقيدها وعظمتها المذهلة ببساطة.

كما زارت مقبرة سقارة الصحراوية، المشهورة بهرمها المتدرج، الذي يبلغ عمره 4700 عام، والذي يسبق حتى هرم الجيزة الأكبر.

وأضافت: زرنا أيضًا مقبرة الأميرة إيدوت، في سقارة والتي أُثارت اعجاب الجميع لاسيما مع النقوش الحية الموجودة بشكل مذهل على الجدران، حيث يوجد على جدران المقبرة صورًا فنية بديعة ما بين عبيد يحملون الطعام، وصيادون يترنحون في صيدهم من نهر النيل ومشهد غريب لفرس النهر يلد، وولد التمساح يحاول أكل طفل فرس النهر.

ودعت الصحيفة إلى القيام برحلة بحرية في البحر الأحمر، حيث زيارة مدينة الغردقة وممارسة الغطس حيث رؤية الشعاب المرجانية و الأسماك المخططة باللون الأصفر والأزرق اللامع، فضلًا عن المراسى المتعددة في المدينة والتي توفر البارات والمتاجر.

يأتي هذا فيما أبرز موقع المونيتور الأمريكي، أهمية الاكتشاف الأثري الأخير في منطقة سقارة، معتبرة أن الاكتشاف وسيلة لجذب المزيد من السياح الأجانب في فصل الصيف.

واكتشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الشمالية الغربية لهرم الملك مرين الأول بمنطقة سقارة خارج القاهرة، مؤخرًا، خمسة مقابر مزينة برسومات محفوظة جيدًا تعود إلى عصر الدولة القديمة والعصر القديم.والفترة الانتقالية الأولى ، إلى جانب اكتشافات دفن وأثرية أخرى داخل المقبرة.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن أعمال التنقيب الخاصة بالبعثة كشفت أيضًا عن اكتشافات دفن وأثرية أخرى داخل المقبرة.