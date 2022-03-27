الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولايتان ألمانيتان تجرمان استعمال شارة «Z» التى تستخدمها القوات الروسية فى أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قررت ولايتا بافاريا وساكسونيا السفلى الألمانيتان تجريم حمل أو نشر أو رسم حرف Z بالأبيض، والذي يستخدمه الجيش الروسي شارة لقواته المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وبات يعرّض نفسه لعقوبة بالحبس تصل إلى ثلاث سنوات أو إلى غرامة مالية كل من يرفع هذا الشعار، خلال التظاهرات أو يعمد إلى طلاء سيارات أو أبنية به تعبيرًا عن التأييد للحرب، وفق "فرانس برس".

وقال وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس: "من غير المفهوم بالنسبة لي كيف يمكن استخدام هذا الرمز Z في بلدنا في إطار التسامح مع هذه الجريمة".

من جهته، برر وزير العدل بولاية بافاريا الألمانية قرار ولايته تجريم استعمال الرمز Z، بالإشارة إلى أن "حرية التعبير ميزة كبرى"، لكنّ مفاعيلها "تنتهي حين تبدأ مفاعيل القانون الجنائي".

وقال: "على المتعاطفين الذي يستخدمون في بافاريا الرمز Z الخاص بالقوات الروسية أن يدركوا أنهم يعرّضون أنفسهم للملاحقة القضائية بتهمة تأييد أفعال إجرامية"، مضيفًا: "لن نقبل بالتسامح مع أي انتهاكات للقانون الدولي".

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