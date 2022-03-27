موريتانيا تسجل حالة إصابة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت إصابة واحدة بعد إجراء 880 فحصا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة - في بيان - أن إجمالي اصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفا و666 إصابة منذ اول ظهور للفيروس في مارس 2020، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد 58666، ووصل إجمالي حالات الشفاء 57677، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 982 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.