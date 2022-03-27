تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالمحلة

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبرى، وحررت 11 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وفي إطار منفصل، أكد اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 19 محضر متنوع، منها 8 محاضر كمامة، و6 محاضر إشغال طريق، و2 محضر بيئة، و3 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 17 مسجدًا، و15 مدرسة، و3 مواقف سيارات و2 جمعية زراعية و40 شارع، و6 مراكز شباب، و4 مقار وحدات محلية قروية، و11 ماكينة صرف آلي بالقرى، و30 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وشدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات في نشر الوعي بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضًا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات، فيما أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استعداد وجاهزية المديرية لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمراكز ومدن المحافظة، والتي تنطلق يوم الأحد القادم وتستمر لمدة 4 أيام، بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.