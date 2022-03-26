الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع موظفين في انقلاب سيارة على طريق الملاحات بسيوة

جثة
جثة

شهد طريق الملاحات فى واحة سيوة، اليوم السبت، حادثًا مروريًا حيث لقى شخصان مصرعهما، إثر انقلاب سيارة.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى سيوة المركزى وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

استقبل مستشفى سيوة المركزى، فؤاد محمد فؤاد "27 سنة" - من سيوة- جثة هامدة وأحمد عبدالعظيم السيد " 50 سنة" - من مطروح- جثة هامدة، إثر حادث انقلاب سيارة بطريق الملاحات بواحة سيوة، وقد تم وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت بلاغا بالحادث، فتم الدفع بسيارات إسعاف، لنقل الجثتين إلى مستشفى سيوة المركزى، عقب إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بين الكرة والسياسة

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