إمساكية رمضان 2022.. توقيت أذان المغرب خلال شهر رمضان

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن توقيت ومواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك 2022، حيث بدأ الملايين حول العالم الإسلامى فى البحث عن توقيتات أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك، من أجل معرفة أوقات الصلاة والإفطار طوال أيام الشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2022

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن توقيتات أذان المغرب خلال شهر الصيام وفقا لإمساكية رمضان 2022 هى كالتالى:.

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

ستكون صلاة المغرب 6:14، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

ستكون صلاة المغرب 6:15، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

ستكون صلاة المغرب 6:15، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

ستكون صلاة المغرب 6:16، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:17، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن توقيت ومواعيد آذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك 2022

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:17، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:18، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:18، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:19، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:20، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان حسب امساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:20، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:21، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:22، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:22، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

إمساكية شهر رمضان 2022 ومواعيد الإفطار والسحور

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:23، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:23، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:24، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:25، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:25، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:26، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:27، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:27، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:28، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:28، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:29، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:30، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:30، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:31، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:32، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:32، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.