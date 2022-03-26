السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إمساكية رمضان 2022.. توقيت أذان المغرب خلال شهر رمضان

إمساكية رمضان 2022
إمساكية رمضان 2022

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن توقيت ومواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك 2022، حيث بدأ الملايين حول العالم الإسلامى فى البحث عن توقيتات أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك، من أجل معرفة أوقات الصلاة والإفطار طوال أيام الشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2022

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن توقيتات أذان المغرب خلال شهر الصيام وفقا لإمساكية رمضان 2022 هى كالتالى:. 

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

ستكون صلاة المغرب 6:14، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

ستكون صلاة المغرب 6:15، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

ستكون صلاة المغرب 6:15، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

ستكون صلاة المغرب 6:16، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

txt

«مواعيد الإفطار والسحور».. إمساكية شهر رمضان 2022

txt

15 ساعة صيام.. تعرف على إمساكية شهر رمضان 2022

txt

متى بداية شهر رمضان 2022| امساكية شهر رمضان المبارك

txt

إمساكية رمضان 2022 مصر.. متى يبدأ شهر الخير وعدد ساعات الصيام؟

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:17، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن توقيت ومواعيد آذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك 2022

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:17، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:18، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

 

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:18، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:19، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:20، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان حسب امساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:20، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:21، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:22، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

 

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:22، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

 

إمساكية شهر رمضان 2022 ومواعيد الإفطار والسحور

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:23، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:23، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:24، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:25، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:25، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:26، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:27، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

 

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:27، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:28، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:28، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:29، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:30، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:30، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

 

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:31، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت 

 

 

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:32، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

 

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان حسب إمساكية رمضان ٢٠٢٢

صلاة المغرب 6:32، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

توقيت أذان المغرب في رمضان 2022 أذان المغرب في رمضان 2022 رمضان 2022 إمساكية رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

نجل عبدالرحمن أبوزهرة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده (خاص)

«الزواج لم يكن كاملا».. طليقة محمد الأمين لـ«الدستور»: «لو أنا اللي بلغت عنه فليا الشرف»

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا