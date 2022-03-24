«مواعيد الإفطار والسحور».. إمساكية شهر رمضان 2022

تشكل إمساكية شهر رمضان أهمية كبيرة، فعن طريقها ينظم الجميع يومه على ميعاد الإفطار والسحور طيلة الشهر، وهي من أولويات الجميع، فينظر إليها كل يوم قبل الإفطار بدقائق، وكذلك السحور، ولذلك نقدم لكم موعد شهر رمضان لعام 1443 هجريا، وتوقيتات الصلاة بحسب الحسابات الفلكية:

وكانت الحسابات الفلكية أقرت من خلال رؤية شهر شعبان، أن غرة شهر رمضان للعام 1443 يوافق يوم السبت 2 أبريل عام 2022 فلكيًا.

إمساكية شهر رمضان 2022

إمساكية شهر رمضان لمدينة القاهرة والجيزة:

- السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم تكون 14 ساعة و 19 دقيقة.

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة.

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2022

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة.

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 27 دقيقة.

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 29 دقيقة.

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة.

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة.

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة.

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30، ومدة مساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة.

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة.

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة.

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة.

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة.

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة.

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2022

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة.

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة.

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة.

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 58 دقيقة.

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29، و مدة ساعات الصوم 15 ساعة.

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29، و مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين.

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29، و مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق.

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقائق.

- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقائق.

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق.

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 11 دقائق.

إمساكية شهر رمضان 2022

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29، و مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 13 دقائق.

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المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 15 دقائق.