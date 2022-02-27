إمساكية رمضان 2022 مصر.. متى يبدأ شهر الخير وعدد ساعات الصيام؟

تتصدر إمساكية رمضان 2022 مصر.. متى يبدأ رمضان وعدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان، عمليات البحث عبر محرك (جوجل)، خاصة مع حلول غرة شعبان حيث تفصلنا أيام قليلة على موعد قدوم شهر رمضان، الذي ينتظره المسلمين لما فيه من روحانيات خاصة.

إمساكية شهر رمضان 2022

أوضحت الهيئة المصرية للمساحة إمساكية شهر رمضان 2022، طبقاً للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، منبهة الموجودين خارجها مراعاة فروق التوقيت بين المدن.

وأوضحت تفاصيل إمساكية رمضان 2022، ومدة صوم أول أيام الشهر الكريم، على أن تكون 14 ساعة و19 دقيقة.

موعد شهر رمضان 2022

ينتظر الكثير من المسلمين من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، موعد قدوم شهر رمضان 2022، لعام 1443 هجريًا، حيث أعلنت الحسابات الفلكية أن هلال شهر رمضان 1443 يولد يوم الجمعة 1 أبريل الموافق 29 شعبان، والذي يكون يوم الرؤية الشرعية.

وبذلك يوافق أول أيام شهر رمضان 2022، يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022، ويفصلنا عن شهر رمضان 35 يوم.

ومن المقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال، الموافق الاثنين 2 مايو المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية.

إمساكية رمضان 2022 مصر

تستعرض “الدستور” في السطور التالية إمساكية شهر رمضان 2022، حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، بعد أن أعلنتها الهيئة المصرية للمساحة، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه على مدار الساعة.

1 رمضان 1443 يوافق السبت 2 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و19 دقيقة.

مواعيد الصلاة والصوم: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:15 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:43 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:58 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، وصلاة المغرب في تمام الساعة 6:14 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:33 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:55 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:55 صباحاً.

إمساكية رمضان 2022 مصر

2 رمضان 1443 الأحد 3 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و21 دقيقة.

مواعيد الصلاة والصوم: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:42 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:58 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:15 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:34 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:54 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:54 صباحاً.

3 رمضان 1443 الإثنين 4 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و23 دقيقة.

مواعيد الصلاة والصوم: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:12 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام 5:41 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:58 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، وصلاة المغرب في تمام الساعة 6:15 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:34 مساءاً.

4 رمضان 1443 الثلاثاء 5 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و25 دقيقة.

مواعيد الصلاة والصوم: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:40 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:58 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، وصلاة المغرب في تمام الساعة 6:16 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:35 مساءاً.

5 رمضان 1443 الأربعاء 6 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و27 دقيقة.

مواعيد الصلاة والصوم: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:10 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:39 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة11:57 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:17 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:36 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:50 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة3:50 صباحاً.

6 رمضان 1443 الخميس 7 أبريل 2022

إمساكية رمضان 2022 مصر

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و29 دقيقة.

مواعيد الصلاة والصوم: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:37 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:57 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:17 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:37 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:48 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:48 صباحاً.

إمساكية شهر رمضان 2022

7 رمضان 1443 الجمعة 8 أبريل 2022

مدة ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و31 دقيقة.

مواعيد الصلاة والصوم: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:07 صباحاً، يبدأالشروق في تمام الساعة 5:36 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:57 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:18 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:37 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:47 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:47 صباحاً.

8 رمضان 1443 السبت 9 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و33 دقيقة.

مواعيد الصلاة والصوم: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:06 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:35 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:18 مساءاً، و صلاة العشاء في تمام الساعة 7:38 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:46 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:46 صباحاً.

9 رمضان 1443 الأحد 10 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي14 ساعة و 35 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:04 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:34 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:19 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:39 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:44 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:44 صباحاً.

10 رمضان 1443 الإثنين 11 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 37 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:03 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:33 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:20 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:40 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:43 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:43 صباحاً.

إمساكية رمضان 2022

11 رمضان 1443 الثلاثاء 12 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 39 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة4:02 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:32 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:20 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:41 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:42 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:42 صباحاً.

12 رمضان 1443 الأربعاء 13 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 41 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة 4:00 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:30 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:21 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:41 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:40 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:40 صباحاً.

13 رمضان 1443 الخميس 14 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 43 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة 3:59 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:29 صباحاً، وصلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:22 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:42 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:39 صباحاً، إ توقيت إمساك في تمام الساعة 3:39 صباحاً.

14 رمضان 1443 الجمعة 15 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 45 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة 3:58 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:28 صباحاً، وصلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، وصلاة المغرب في تمام الساعة 6:22 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:43 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:38 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:38 صباحاً.

إمساكية شهر رمضان 2022

15 رمضان السبت 16 إبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 47 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة3:56 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:27 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:23 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:44 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:36 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:36 صباحاً.

16 رمضان 1443 الأحد 15 إبريل 2022

مدة ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 48 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة 3:55 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:26 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:54 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:23 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام 7:45 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:35 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:35 صباحاً.

17 رمضان 1443 الإثنين 18 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 50 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة 3:54 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعة 5:25 صباحاً، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:54 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:24 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:45 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:34 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:34 صباحاً.

18 رمضان 1443 الثلاثاء 19 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: الصوم حوالي 14 ساعة و 52 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: صلاة الفجر في تمام الساعة 3:52 صباحاً، يبدأ الشروق في تمام الساعه 5:24، صلاة الظهر في تمام الساعة 11:54 صباحاً، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصراً، و صلاة المغرب في تمام الساعة 6:25 مساءاً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:46 مساءاً، توقيت السحور في تمام الساعة 1:32 صباحاً، توقيت إمساك في تمام الساعة 3:32 صباحاً.

19 رمضان 1443 الأربعاء 20 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 54 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 ، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31.

إمساكية شهر رمضان 2022

20 رمضان 1443 الخميس 21 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 56 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30.

21 رمضان 1443 الجمعة 22 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 58 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28.

22 رمضان 1443 السبت 23 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 . صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27.

23 رمضان 1443 الأحد 24 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة ودقيقتين.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26.

24 رمضان الإثنين 25 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 4 دقائق.

مواعيد الصوم والصلاة : الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25.

إمساكية شهر رمضان 2022

25 رمضان 1443 الثلاثاء 26 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 6 دقائق.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23.

26 رمضان 1443 الأربعاء 27 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 8 دقائق.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22.

27 رمضان 1443 الخميس 28 إبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 10 دقائق.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21.

28 رمضان الجمعة 29 أبريل الموافق

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 11 دقائق.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20.

29 رمضان السبت 30 أبريل 2022

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 13 دقائق.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18.

30 رمضان 1443 الأحد 1 مايو 2022

عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 15 دقائق.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17.