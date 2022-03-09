متى بداية شهر رمضان 2022| امساكية شهر رمضان المبارك

متى بداية شهر رمضان 2022؟ سؤال يدور في أذهان جميع المسلمين يوميا، فتزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، يبحث الكثير من المسلمين عن موعد شهر رمضان، أدي ذلك إلي ارتفاع معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن موعد شهر رمضان و إمساكية شهر رمضان 2022، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلاً عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

متى بداية شهر رمضان 2022

بحسب الحسابات الفلكية، فإنه من المقرر أن يكون أول أيام الشهر الكريم فلكيًا، يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن يكون الشهر المبارك كاملاً لهذا العام، حيث ينتهي يوم الأحد 1 مايو 2022.

بداية شهر رمضان 2022

وجاءت تفاصيل الإمساكية كالآتي:

• بداية شهر رمضان 2022 يوم السبت 2 أبريل 2022، يوافق 1 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:14 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:55 صباحاً.

• يوم الأحد 3 أبريل 2022، يوافق 2 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:15 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:54 صباحاً.

• يوم الإثنين 4 أبريل 2022، يوافق 3 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:15 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:52 صباحاً.

• يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، يوافق 4 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:16 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:51 صباحاً.

• يوم الأربعاء 6 أبريل 2022، يوافق 5 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:17 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:50 صباحاً.

• يوم الخميس 7 أبريل 2022، يوافق 6 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:17 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:48 صباحاً.

امساكية شهر رمضان 2022

• يوم الجمعة 8 أبريل 2022، يوافق 7 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:18 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:47 صباحاً.

• يوم السبت 9 أبريل 2022، يوافق 8 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:18 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:46 صباحاً.

• يوم الأحد 10 أبريل 2022، يوافق 9 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:19 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:44 صباحاً.

• يوم الإثنين 11 أبريل 2022، يوافق 10 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة=

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:20 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:43 صباحاً.

• يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، يوافق 11 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:20 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:42 صباحاً.

• يوم الأربعاء 13 أبريل 2022، يوافق 12 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:21 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:40 صباحاً.

• يوم الخميس 14 أبريل 2022، يوافق 13 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:22 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:39 صباحاً.



• يوم الجمعة 15 أبريل 2022، يوافق 14 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:22 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:38 صباحاً.

• يوم السبت 16 أبريل 2022، يوافق 15 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:23 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:36 صباحاً.

• يوم الأحد 17 أبريل 2022، يوافق 16 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:23 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:35 صباحاً.

امساكية شهر رمضان 2022

• يوم الإثنين 18 أبريل 2022، يوافق 17 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:24 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:34 صباحاً.

• يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، يوافق 18 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:25 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:32 صباحاً.

• يوم الأربعاء 20 أبريل 2022، يوافق 19 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:25 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:31 صباحاً.

• يوم الخميس 21 أبريل 2022، يوافق 20 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:26 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:30 صباحاً.

• يوم الجمعة 22 أبريل 2022، يوافق 21 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة=

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:27 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:28 صباحاً.

• يوم السبت 23 أبريل 2022، يوافق 22 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:27 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:27 صباحاً.

• يوم الأحد 24 أبريل 2022، يوافق 23 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين.

صلاة المغرب: تكون ف تمام الساعة 6:28 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:26 صباحاً.

• يوم الإثنين 25 أبريل 2022، يوافق 24 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:28 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:25 صباحاً.

امساكية شهر رمضان 2022

• يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، يوافق 25 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:29 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:23 صباحاً.

• يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، يوافق 26 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:30 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:22 صباحاً.

• يوم الخميس 28 أبريل 2022، يوافق 27 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:30 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:21 صباحاً.

• يوم الجمعة 29 أبريل 2022، يوافق 28 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:31 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:20 صباحاً.

امساكية شهر رمضان 2022

• يوم السبت 30 أبريل 2022، يوافق 29 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:32 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون ف تمام الساعة 3:18 صباحاً.

• يوم الأحد 1 مايو 2022، يوافق 30 رمضان 1443

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة.

صلاة المغرب: تكون في تمام الساعة 6:32 مساءاً.

توقيت الإمساك: يكون في تمام الساعة 3:17 صباحاً.