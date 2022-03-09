الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2020.. كريم عبد الغني ينضم إلى «الاختيار 3»

الفنان كريم عبد
الفنان كريم عبد الغني

كشف الفنان الشاب كريم عبدالغني، عن انضمامه إلى الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار 3"، وذلك من خلال الشخصية التي جسدها في الجزء الثاني من المسلسل والذي عُرِضَ خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهي شخصية ضابط الأمن الوطني "رامز".

وكتب الفنان كريم عبدالغني، في منشورٍ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله والحمد لله دائمًا وأبدًا.. رامز راجع، تحيا مصر".

ويشارك في مسلسل "الاختيار 3"، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق لإنهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل، ويقوم حاليًا بعمل مونتاج لعدد من اللقطات الخاصة لطرح البرومو الدعائي للعمل في الأسبوع الثاني من شهر مارس في إطار الحملة الدعائية للمسلسل.

المسلسل في موسمه الثالث يتناول الفترة الحالية، حيث يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ويتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو وما تبعها من أحداث مهمة مرت على الشعب المصري.

الفنان الشاب كريم عبد الغني انضمامه ملحمة مسلسل الاختيار 3 كريم عبد الغني

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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